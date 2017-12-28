4Minute南智賢改名「孫知贒」！ 轉型當演員，「經歷了內心的混亂」
明星 2017年12月28日 星期四09:56 Sani
今日，前女團4Minute成員南智賢宣佈將名字改為「孫知贒」，以演員身份重新出發！
南智賢在個人IG上PO出手寫信說：「還記得2009年6月出道的時候。 我獲得了很多的愛，不會忘記那份感謝。 以後要走演員的道路，思考了很多。 這是一條完全不同的路，有很多要從頭學習的東西，内心也有一些混亂。 」
對於新名字，南智賢表示：「孫知贒這個名字是跟了媽媽的姓氏，很希望用這個名字重新開始積澱。 這是進行了很久的考慮後做的決定。 」
孫知贒2009年以4Minute成員身份出道，7年後解散，簽約Artist Company，轉型當演員。
有網友推測，孫知贒此番改名可能是為了避免與另一位名叫南志鉉的演員發生「撞名」，因為兩人的名字在韓文中是同音同寫法。
祝願曾經帶領4Minute的隊長孫知贒在改名之後，能在演員路上有好的新出發！
（圖源：TV DAILY，4Minute FB）
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