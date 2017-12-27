HIGHLIGHT新出的應援棒是燈泡形狀的！不是Light也想入手～

HIGHLIGHT新出的應援棒是燈泡形狀的！不是Light也想入手～

KPOP   2017年12月28日   星期四09:30   寫手組  

在12月19日HIGHLIGHT所屬公司Around Us娛樂公司公開了新應援棒。燈泡的形狀加上在一般模式下可以展示白藍紅黃綠紫六種顏色，也是可以用來作為氣氛燈的裝飾品。

▼應援棒할라봉宛如透明的燈泡，玲瓏剔透，整體設計呼應粉絲名Light。

▼在一般模式下，燈光依次順序是stay、slow、quick、flash和dimming，並可以展示白藍紅黃綠紫六種顏色。 在中央控制模式下，還可以展示多種變換效果。

▼三粒電池可以延續使用6個小時，價格是33000韓元。 每家的應援棒都獨一無二，HIGHLIGHT家的這款新應援棒平常也可以用來當營造氛圍的裝飾燈吧！

▼另外HIGHLIGHT 21~23日在蠶室市內體育館舉辦了單獨演唱會。

▼Light們應該還記得之前仁川韓流觀光演唱會上的「HI❤LIGHT」吧？ HI❤LIGHT、HI❤LIGHT、HI❤LIGHT，重要的事情說三遍~

圖源：Around Us娛樂公司、網路

ZJM/文

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留言/評論
  • Chan Yen Wei
    Zshin Yeoh honestly this pretty
    11小時前
  • Shi Fei Wong
    诗惠 买给我😆
    12小時前
  • 劉惠珊
    好可愛❤️
    6小時前
  • 林琬婷
    林予淳乾 好light好好看噢噢噢噢噢
    10小時前
  • 이종석
    雖然我不是LIGHT，但是真得好美❤
    5小時前
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