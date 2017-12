HIGHLIGHT新出的應援棒是燈泡形狀的!不是Light也想入手~ 健康美人昭宥與 Hani 攜手 結合美妝、旅遊與實境的《Beauty View》預告片出爐! Carat 準備好搶票了嗎?SEVENTEEN 公開見面會畫報 明年初開放購票 美得超越現實!BLACKPINK Jennie 貼心問候 Blink 超美畫報側拍照大放送 果然是朴孝信忠實歌迷!南太鉉透露「因為朴孝信我才夢想著成為歌手」 49岁VS26歲 相差23歲的嚴正花&善美演繹史上最性感合唱 18 年守候的滿滿回憶⋯⋯特別電影《水晶男孩 Eighteen》預告片出爐! Wanna One 朴志訓魅力太強大 促使粉絲神奇地「搶走了前男友的現女友」? 全智賢預產期2018年一月底! 第二個寶寶也是男孩子 《不是機器人啊》為愛動搖的俞承豪演技大爆發啊~「扳手指」是那麼感傷的Game嗎? 想找SBS歌謠大戰紅毯服裝同款?看女神們美出新高度! BTS V當選2017年世界最帥面孔 童年照片已經無可挑剔啊 南宮珉&李幼梨&朴秀宏擔任2017 KBS演技大賞MC 最暖的男人非他莫屬!Eric Nam 公開全新單曲《Hold Me》聽著聽著就融化了~ 這次的年末頒獎離開「地下三層」啦~!《一周偶像》大賞頒給他們真的太特別了~! LIVE途中SUGA突然放下麥克風,那些說BTS假唱對嘴的紛紛被打臉 《花漾奶奶秀英文》真人真事改編 看奶奶羅文姬與李帝勳聯手I Can Speak 大勢男女聯手!禹棹煥&JOY確定出演MBC新劇《偉大的誘惑者》初嚐愛情禁果 聖誕節還沒結束呢!議政府站最美聖誕咖啡廳~ 驚喜!2PM 祐榮明年 1 月中隻身回歸 演唱會 2 月接力登場 回歸倒數 10 天⋯⋯INFINITE 全員預告畫報到齊! 《SM STATION 2》年末最後作品 全員登場獻唱〈Dear My Friend〉 金玟錫戀愛中?!同赴福岡旅行,對方是Rainbow元年成員 而公司立場是? 4Minute南智賢改名「孫知贒」! 轉型當演員,「經歷了內心的混亂」

