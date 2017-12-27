HIGHLIGHT新出的应援棒是灯泡形状的！不是Light也想入手～
KPOP 2017年12月28日 星期四09:30 写手组
在12月19日HIGHLIGHT所属公司Around Us娱乐公司公开了新应援棒。灯泡的形状加上在一般模式下可以展示白蓝红黄绿紫六种颜色，也是可以用来作为气氛灯的装饰品。
▼应援棒할라봉宛如透明的灯泡，玲珑剔透，整体设计呼应粉丝名Light。
▼在一般模式下，灯光依次顺序是stay、slow、quick、flash和dimming，并可以展示白蓝红黄绿紫六种颜色。 在中央控制模式下，还可以展示多种变换效果。
▼三粒电池可以延续使用6个小时，价格是33000韩元。 每家的应援棒都独一无二，HIGHLIGHT家的这款新应援棒平常也可以用来当营造氛围的装饰灯吧！
▼另外HIGHLIGHT 21~23日在蚕室市内体育馆举办了单独演唱会。
▼Light们应该还记得之前仁川韩流观光演唱会上的「HI❤LIGHT」吧？ HI❤LIGHT、HI❤LIGHT、HI❤LIGHT，重要的事情说三遍~
图源：Around Us娱乐公司、网路
ZJM/文
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