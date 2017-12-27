意想不到的組合！禹棹煥＆JOY有望出演MBC新劇《愛情遊戲－偉大的誘惑》

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小編真的是萬萬沒想到這樣的全新組合，不過兩位的演技都不錯～！很好奇他們如果湊在一起之後的火花，會是如何呢～？

演員禹棹煥與女團Red Velvet成員JOY（朴秀英）目前正在積極洽談MBC新劇《愛情遊戲－偉大的誘惑》（러브게임-위대한 유혹），擔綱男女主角，目前兩方經紀公司都表態收到劇本後，正在積極洽談當中。

《愛情遊戲》將改編自由裴勇俊、全度妍所主演的電影《醜聞：朝鮮男女相悅之事》原著小說，在看似華麗的上流社會青春男女背後，人生卻充滿著賭注與危險的愛情遊戲，預計在2018上半年播出。



演員禹棹煥被封為2017年的大勢男之一，演出OCN《救救我》與KBS《Mad Dog》都令人印象深刻，展現出專屬個人的獨特魅力；JOY則是擔綱tvN《她愛上了我的謊》女主角，自然出色的演技，讓觀眾留下深刻印象。



在迷你劇系列都大放異彩的兩人，這一次如果順利合作，也會是令觀眾相當期待的組合。

（圖自：官方劇照）

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