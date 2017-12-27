意想不到的组合！禹棹焕＆JOY有望出演MBC新剧《爱情游戏－伟大的诱惑》

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小编真的是万万没想到这样的全新组合，不过两位的演技都不错～！很好奇他们如果凑在一起之后的火花，会是如何呢～？

演员禹棹焕与女团Red Velvet成员JOY（朴秀英）目前正在积极洽谈MBC新剧《爱情游戏－伟大的诱惑》（러브게임-위대한 유혹），担纲男女主角，目前两方经纪公司都表态收到剧本后，正在积极洽谈当中。

《爱情游戏》将改编自由裴勇俊、全度妍所主演的电影《丑闻：朝鲜男女相悦之事》原著小说，在看似华丽的上流社会青春男女背后，人生却充满著赌注与危险的爱情游戏，预计在2018上半年播出。



演员禹棹焕被封为2017年的大势男之一，演出OCN《救救我》与KBS《Mad Dog》都令人印象深刻，展现出专属个人的独特魅力；JOY则是担纲tvN《她爱上了我的谎》女主角，自然出色的演技，让观众留下深刻印象。



在迷你剧系列都大放异彩的两人，这一次如果顺利合作，也会是令观众相当期待的组合。

（图自：官方剧照）

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