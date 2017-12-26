肩負SM未來的第一代兒童模特：小正太們才8歲就顏值爆錶

大型娛樂經紀公司SM除了培養歌手、演員之外，也開始涉獵兒童模特市場，最終能夠簽約的寶寶們可都是通過400：1的競爭率才進入的佼佼者哦。
今天要介紹的這6位男童星就憑藉符合SM家的長相成功脫穎而出。
1.鄭宇宙（2008年生）
宇宙的媽媽透露懷孕時一直看著東方神起允浩的照片，這就是胎教的重要性嗎？
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2.金度賢（2009年生）
SM STATION系列中Sunday和金泰賢攜手演唱的《Still》MV裡的小男生
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3.鄭賢俊（2011年生）
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4.David（2008年生）
韓國和西班牙的小混血，出演過《Oh My Baby》 ，因為長得像NCT泰容而出名。
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5.金叡俊（2007年生）
人稱「小溫流」，有著出演多部影視作品的豐富經驗，《末生》 張克萊的童年、《Kill Me Heal Me》吳俐溫的童年、《Who Are You-學校2015》孔太光的童年、《舉重妖精金福珠》 鄭俊亨的童年都是這位小帥哥演繹的。
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6.李英俊 （2011年生）
「圖：網路」
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