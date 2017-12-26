肩負SM未來的第一代兒童模特：小正太們才8歲就顏值爆錶

肩負SM未來的第一代兒童模特：小正太們才8歲就顏值爆錶

明星   2017年12月27日   星期三09:00   Rui  

大型娛樂經紀公司SM除了培養歌手、演員之外，也開始涉獵兒童模特市場，最終能夠簽約的寶寶們可都是通過400：1的競爭率才進入的佼佼者哦。

今天要介紹的這6位男童星就憑藉符合SM家的長相成功脫穎而出。

1.鄭宇宙（2008年生）

宇宙的媽媽透露懷孕時一直看著東方神起允浩的照片，這就是胎教的重要性嗎？

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2.金度賢（2009年生）

SM STATION系列中Sunday和金泰賢攜手演唱的《Still》MV裡的小男生

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3.鄭賢俊（2011年生）

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4.David（2008年生）

韓國和西班牙的小混血，出演過《Oh My Baby》 ，因為長得像NCT泰容而出名。

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5.金叡俊（2007年生）

人稱「小溫流」，有著出演多部影視作品的豐富經驗，《末生》 張克萊的童年、《Kill Me Heal Me》吳俐溫的童年、《Who Are You-學校2015》孔太光的童年、《舉重妖精金福珠》 鄭俊亨的童年都是這位小帥哥演繹的。

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6.李英俊 （2011年生）

「圖：網路」

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留言/評論
  • NgIce Ng
    由8歲開始壓搾
    13小時前
  • Hui Hsu
    從去年就組成了 現在才報導😑覺得是壓榨應該要怪兒童麻豆們的父母吧😒 不只sm有兒童模特 只是sm的比較出名~
    11小時前
  • Oswald ShingTak
    這些孩子以後真的想成為藝人嗎
    13小時前
  • 賴琬如
    李佳穎我的寶寶 😀😀😀
    5小時前
  • Ariel Wan
    Aurora Lai 好心痛呢班小寶寶 咁細個就要比無良SM欺壓...
    11小時前
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