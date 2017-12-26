肩负SM未来的第一代儿童模特：小正太们才8岁就颜值爆表

肩负SM未来的第一代儿童模特：小正太们才8岁就颜值爆表

明星   2017年12月27日   星期三09:00   Rui  

大型娱乐经纪公司SM除了培养歌手、演员之外，也开始涉猎儿童模特市场，最终能够签约的宝宝们可都是通过400：1的竞争率才进入的佼佼者哦。

今天要介绍的这6位男童星就凭藉符合SM家的长相成功脱颖而出。

1.郑宇宙（2008年生）

宇宙的妈妈透露怀孕时一直看著东方神起允浩的照片，这就是胎教的重要性吗？

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2.金度贤（2009年生）

SM STATION系列中Sunday和金泰贤携手演唱的《Still》MV里的小男生

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3.郑贤俊（2011年生）

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4.David（2008年生）

韩国和西班牙的小混血，出演过《Oh My Baby》 ，因为长得像NCT泰容而出名。

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5.金睿俊（2007年生）

人称「小温流」，有著出演多部影视作品的丰富经验，《末生》 张克莱的童年、《Kill Me Heal Me》吴俐温的童年、《Who Are You-学校2015》孔太光的童年、《举重妖精金福珠》 郑俊亨的童年都是这位小帅哥演绎的。

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6.李英俊 （2011年生）

「图：网路」

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留言/评论
  • NgIce Ng
    由8歲開始壓搾
    6小时前
  • Hui Hsu
    從去年就組成了 現在才報導😑覺得是壓榨應該要怪兒童麻豆們的父母吧😒 不只sm有兒童模特 只是sm的比較出名~
    4小时前
  • Oswald ShingTak
    這些孩子以後真的想成為藝人嗎
    6小时前
  • Ariel Wan
    Aurora Lai 好心痛呢班小寶寶 咁細個就要比無良SM欺壓...
    5小时前
  • Nico Yeh
    又是一個 韓國傑尼斯～～
    2小时前
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