肩负SM未来的第一代儿童模特：小正太们才8岁就颜值爆表 金在中和粉丝一起过生日！ 1月27日举办《J-PARTY》迷你演唱会 戴圣诞帽的Ryan和Apeach珠宝系列！真的又够可爱～ 尹斗俊在演唱会的舞台上看到了摇滚区的亲姐姐！露出超惊讶的表情！ 要在一起了吗？《Jugglers》上司崔丹尼尔终於坦承对小秘书白珍熙的感情～！！！ 期待！《花样青春：WINNER篇》、《姜食堂》导演版将在1月9日播出！ 这个女秘书很可以！蔡贞安有望加盟《金装律师》与男神张东健＆朴炯植携手合作～ 2017年《SBS演技大赏》16位候选人名单出炉，你最看好谁拿下「大赏」呢？ 意想不到的组合！禹棹焕＆JOY有望出演MBC新剧《爱情游戏－伟大的诱惑》 最大洋葱是妈妈！韩片大吹亲情风惹哭观众 韩剧 #30天推剧挑战 Day 19. 《Golden Disc Awards》唱片场阵容华丽 尹钟信、IU、Wanna One、TWICE 确定参加！ 冬天暖心之选 EXO冬季专辑《Universe》公开 Wanna One X 水晶男孩！ 2017 MBC歌谣大祭典合作表演水晶经典舞台 韩剧 和游记 화유기– 合格了 INFINITE 惊喜连发！优铉、成钟回归画报曝光 全员将在见面会抢先表演个人新歌 喜欢GD不能不来! 充满GD设计魂的济州神话世界 《和游记》继播出事故后再发状况 工作人员高空坠落下半身恐瘫痪

大型娱乐经纪公司SM除了培养歌手、演员之外，也开始涉猎儿童模特市场，最终能够签约的宝宝们可都是通过400：1的竞争率才进入的佼佼者哦。

今天要介绍的这6位男童星就凭藉符合SM家的长相成功脱颖而出。

1.郑宇宙（2008年生）

宇宙的妈妈透露怀孕时一直看著东方神起允浩的照片，这就是胎教的重要性吗？

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2.金度贤（2009年生）

SM STATION系列中Sunday和金泰贤携手演唱的《Still》MV里的小男生

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3.郑贤俊（2011年生）

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4.David（2008年生）

韩国和西班牙的小混血，出演过《Oh My Baby》 ，因为长得像NCT泰容而出名。

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5.金睿俊（2007年生）

人称「小温流」，有著出演多部影视作品的丰富经验，《末生》 张克莱的童年、《Kill Me Heal Me》吴俐温的童年、《Who Are You-学校2015》孔太光的童年、《举重妖精金福珠》 郑俊亨的童年都是这位小帅哥演绎的。

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6.李英俊 （2011年生）

「图：网路」

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