明星們的生日趴都是怎麼穿的？ 年末Party穿法Get起來！

Tik Tok Tik Tok~距離跨年的鐘聲越來越近了，大家想好年末聚會怎麼穿了嗎？ 這篇文章提供5種穿法，肯定有適合大家噠！
同色裝
▲少女時代Tiffany生日的時候，成員們都穿上了Tiffany喜歡的粉紅色，而且當時還在V live進行了直播呢！ 同一顏色看上去更有集體感~
▲孝淵生日趴的時候也是如此，穿上同色服裝，集體凝聚感強！
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復古裝
復古風似乎從來都不會被遺忘，有時是作為打歌服，比如Wonder Girls的《Nobody》和T-ARA的《Roly Poly》等等；有時是作為綜藝節目主題，比如無限挑戰之前非常轟動的六六歌特輯；有時是電視劇的時代背景， 比如請回答系列。
▲像在孫淡妃的生日趴上，閨蜜孔曉振、韓藝瑟、鄭麗媛所以說，在Party上偶爾穿一下七八十年代的服裝，懷舊會更有feel吧！
▲徐玄在INS發過三張秀英生日趴的照片，少女時代這拍得毫不遜色於雜誌畫報嘛！
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夜店裝
▲說到Party裝，第一想到的當然是閃亮耀眼又華麗浮誇的亮片服飾啦！ 鄭麗媛的生日趴就是不錯的示範啦~
校服裝
▲還想來點與眾不同？ cosplay裝也是不錯的想法哦，如果覺得有負擔，像Sandara的生日趴這樣，大家集體穿校服，非常適合同校好友哦！ 既引人懷念舊日時光，又不會像動漫cosplay一樣太有負擔。
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閨蜜裝
▲和親密無間的好閨蜜一起穿同款不同色的服裝，像Sulli和具荷拉這樣大秀友誼！
年末Party準備好怎麼穿了嗎？ 是不是已經迫不及待穿上新衣服了呢？和閨蜜們提前商量一下穿什麼服裝，說不定更能讓Party更有興致哦，友誼萬歲！
圖源：明星INS
ZJM/文
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