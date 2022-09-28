上世紀時尚重回流行！韓女偶像&網紅不約而同穿起leg warmer，網激動：「20年前讀書時的流行回來了！」

關注流行時尚的人也許已經察覺到，最近很多明星紛紛撿起「失傳」已久的搭配單品——leg warmer，在緊身褲、寬腿褲等陸續流行之後，重新開始探索上世紀末的時尚。

Leg warmer是一種套在小腿上的鬆垮長襪，雖然也有保暖功能，但更重要的還是增添造型風格。（中文翻譯成襪套或腿套，一下子就失了氣勢XD這）第一次在韓國流行起來是上世紀90年代末，一代女團FIN.K.L和S.E.S都經常穿：





不僅穿針織材質，還用牛仔褲改造。 圖為李孝利2003年《Hey Girl》的打歌舞台：



沒想到時間過去近20年，TWICE成員娜璉又穿上了幾乎同款！



志效和Sana也在上月發行的新歌《Talk that Talk》MV和打歌舞台pick了leg warmer：



此外還有新任女團NewJeans成員Hanni出席品牌活動的造型：



Danielle的配色十分大膽跳躍：



舞台服也是少不了各種顏色的leg warmer：





BLACKPINK ROSÉ在新歌《Shut Down》裡的造型也是，這個角度看超顯腿長：



T-ara成員孝敏拍照也穿過：



IVE成員張元英更早在去年11月就跟上潮流：



不少韓國網紅也是leg warmer的忠實擁護者，款式材質百百種，最常出鏡的還是白色XD



這股復古風不僅限於韓國，西方明星和網紅們也青睞有加。以「高衣Q」著稱的超模Bella Hadid，這個pose和高跟鞋搭配十分與眾不同：



還有服裝品牌給男模特也穿上leg warmer，完全追上「無性別時尚」的趨勢：



這一流行喚起很多韓國網友的童年回憶：「上世紀末經常在校服下邊偷偷穿它kk」、「20年前BoA也穿過」、「小學在動畫片裡見到過，一直覺得很好看」、「這不是日本辣妹的泡泡襪嗎？」 、「已經流行一段時間了呢」、「對不起我還是覺得很土」、「現在的大腸髮圈、髮帶全都是20年前的東西啊kk」、「做夢都沒想到流行真的轉回來耶」。

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