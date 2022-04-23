IU、Red Velvet、aespa等愛豆「宮廷風高定服裝」都出自她之手！舞蹈、走位、世界觀全要考慮

專為男女愛豆設計打歌服和演唱會服，在飯圈已經出了名！

Dénicheur高定工作室的服裝設計師徐升妍（音譯）為Red Velvet《Feel My Rhythm》、aespa《Dreams Come True》設計的打歌服引來關注（服裝圖右滑查看）。



她合作過的女愛豆有少女時代、IU、宣美、Apink、Ailee、請夏、TWICE、IVE等，合作過的男愛豆有SJ D&E、BTS、GOT7、MONSTA X、SF9、THE BOYZ等。 徐設計師近期接受SBS스브스뉴스的採訪，談及訂做的契機、要點和趣事。



徐設計師以訂做婚紗起家，在為聲樂家曹秀美製作禮服後，陸續接到許多演出服製作委託。 2010年少女時代的造型師親自委託她為成員們打造頂級唯美的裙子，如此開始了為女愛豆高定的事業。 而為男愛豆高定的契機是收到防彈少年團的訂做委託，將女裝的衣料和珠子圖案用於男裝，打破常規。



在愛豆的歌曲概念確定後，開始設計構思，在這之前要熟知愛豆的世界觀設定：「像aespa既是未來指向性，又有復古元素，在學習世界觀上花費了很多精力。 」

穿著感也很重要，服裝不能影響舞台表演的發揮：「設計的服裝大多鑲嵌許多水鑽，這令服裝很重，提著衣服與穿著衣服的重量感相差很大，所以雖然不合我們身，也會在製作過程中不斷試穿。 」



動線走位也要考慮：「水鑽之間不可以互相刮擦，也不能讓麥克風收到水鑽的聲音。 」更要根據成員各自的魅力來個性化設計：「幾年前流行整個團設計統一服裝，而現在流行每個成員服裝不一，色相、材質也都要為每個成員量身定做。 」

徐服裝師提及aespa Karina的蘇格蘭格子裙製作過程，當時只剩下兩天時間，費勁尋找那個格紋，最終在東大門批發市場挑選了兩套孕婦裝製作而成。



IU《Coin》打歌服的口袋設計也有幕後趣事：「舞台服裝幾乎不做口袋的，IU有手插口袋的動作，一開始沒做口袋後來才補上。 」



這麼多華麗服裝中，哪件設計讓你眼前一亮？



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