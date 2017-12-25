明星们的生日趴都是怎么穿的？ 年末Party穿法Get起来！ 甜点新概念，用棉花糖装盘的冰淇淋甜点就在釜山 这次让 GOT7 来好好认识鸟宝宝！第四次官方粉丝见面会明年 2 月登场 美国 CNBC 频道盛赞防弹少年团 恭喜度过了最有意义的一年！ KBS 《两天一夜》明日重返小萤幕 第一步就是 10 周年特辑！ 《歌谣大祝祭》防弹少年团穿上超帅军装表演 GFRIEND 首场演唱会周边引发争议！公司火速止血「决定停卖争议商品」 又是弘大！超梦幻的宇宙风彩虹蛋糕，连商品名称都让人好喜欢 Block B 突袭回归！明年初发改版专辑〈Remontage〉 朴经亲自制作最新主打歌 祝「世界第一美男」防弹少年团 V 生日快乐！超大型广告跃上纽约时代广场

Tik Tok Tik Tok~距离跨年的钟声越来越近了，大家想好年末聚会怎么穿了吗？ 这篇文章提供5种穿法，肯定有适合大家哒！

同色装



▲少女时代Tiffany生日的时候，成员们都穿上了Tiffany喜欢的粉红色，而且当时还在V live进行了直播呢！ 同一颜色看上去更有集体感~



▲孝渊生日趴的时候也是如此，穿上同色服装，集体凝聚感强！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

复古装

复古风似乎从来都不会被遗忘，有时是作为打歌服，比如Wonder Girls的《Nobody》和T-ARA的《Roly Poly》等等；有时是作为综艺节目主题，比如无限挑战之前非常轰动的六六歌特辑；有时是电视剧的时代背景， 比如请回答系列。



▲像在孙淡妃的生日趴上，闺蜜孔晓振、韩艺瑟、郑丽媛所以说，在Party上偶尔穿一下七八十年代的服装，怀旧会更有feel吧！



▲徐玄在INS发过三张秀英生日趴的照片，少女时代这拍得毫不逊色於杂志画报嘛！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

夜店装



▲说到Party装，第一想到的当然是闪亮耀眼又华丽浮夸的亮片服饰啦！ 郑丽媛的生日趴就是不错的示范啦~

校服装



▲还想来点与众不同？ cosplay装也是不错的想法哦，如果觉得有负担，像Sandara的生日趴这样，大家集体穿校服，非常适合同校好友哦！ 既引人怀念旧日时光，又不会像动漫cosplay一样太有负担。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

闺蜜装



▲和亲密无间的好闺蜜一起穿同款不同色的服装，像Sulli和具荷拉这样大秀友谊！

年末Party准备好怎么穿了吗？ 是不是已经迫不及待穿上新衣服了呢？和闺蜜们提前商量一下穿什么服装，说不定更能让Party更有兴致哦，友谊万岁！

图源：明星INS

ZJM/文

写手组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们