「歐巴，我們要結婚嗎？ 」宋智孝親口提及和金鐘國「婚事」！！
綜藝 2017年12月25日 星期一11:03 Rui
宋智孝和金鐘國竟然爆出戀愛甚至結婚傳聞？ 兩人急忙澄清。
上週末播出的《Running Man》中，成員們公開了各自關於聖誕節美好回憶的禮物。 就在金鐘國說明自己禮物珍貴之處時，成員們卻紛紛表示「聽說最近金鐘國和宋智孝的緋聞傳的沸沸揚揚，SNS上都炸了」。
知道這件事情的當事人宋智孝說：「我也看到了報道了，歐巴，聽說我倆要結婚嗎？ 」而聽到宋智孝疑問的金鐘國一字未說，卻不停點頭，讓其他成員們疑心不已。
池錫辰突然稱：「我以我的全部財產打賭他們絕對沒有交往。 」HAHA故意表示：「可不可以先贏了王鼻子大哥的全部財產之後再分手？ 」劉在錫笑道：「別這樣，要不然大嫂真的要光腳逛超市了。 」迅速為玩笑話收尾。
要說宋智孝和金鐘國傳緋聞並非空穴來風，粉絲們發現兩人在《Running Man》中經常十指緊扣，鏡頭外金鐘國也特別照顧宋智孝，難怪連觀眾和粉絲們都覺得兩人關係不是普通程度的親密，加上金鐘國快40歲了，如果他們真的戀愛， 最後可能會喜結連理。
「圖：《Running Man》」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
留言/評論
-
-
-
-
郎才女貌，男英偉女體貼 , 非常合襯( 其實這幾年在節目中有些舉動, 真不像兄妹感情 , 反而更有戀人之間的默契及溫馨舉動 )希望他倆快點宣佈婚訊，相信喜愛他倆的朋友 , 會衷心祝福他倆 😄😄😍😍💪💪
54分前
-
感覺不像，但真在一起其實也不錯，對彼此已經很了解，如果可以包容對方所有，就算感情偏向家人也不無不可啊
5小時前
延伸閱讀