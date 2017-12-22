【年末總結】一篇看完2017年機場時尚的全部潮流單品！

機場時尚總是能獲得粉絲的關注，回顧2017年，能吸引粉絲們眼球的明星們都有誰呢？

【年末總結】2017年女星們參加頒獎典禮穿的禮裙都有什麼特點？

▼幹練成熟的夾克，可以說是職場女性必備服裝。



▼Girl Crush十足的機車夾克，能瞬間提升氣場的人氣單品。



▼提升女神范的風衣



▼出錯率幾乎為0的一身黑穿法



▼經典百搭的牛仔元素

牛仔褲，破洞講究破洞的範圍、程度，喇叭講究開口的角度、位置，鬆緊度也是非常重要的因素。



牛仔短裙，沒有牛仔褲那麼要求腿型，而且將上衣束進高腰牛仔裙顯腿長。



掩飾腰部線條的牛仔外套



▼有節制的性感，適當地露點肉神秘而更性感。



▼美腿秀出來~



▼這個長度的羽絨服真好可以修飾腰臀的不足，適合腿部纖細的人穿。



▼這類戶外夾克帶有軍隊色彩，所以一般是深綠色，是前兩年非常流行的冬裝款式。



▼長款大衣的垂墜感有拉長身高的視覺效果，輕鬆打造女神氣質。



▼超級暖和的長款羽絨服是今年冬季的大熱款式。 保暖又遮腿。



▼翻毛皮衣在長款羽絨服之後火起來的，在大幅報導長款羽絨服之時，明星們一個個地穿起了翻毛皮衣，時尚果然就是更新得很快。



看完2017年機場時尚的總結，大家能得出什麼結論呢？

參考答案：時尚的完成是身材......XDD

圖源：TVDaily

ZJM/文

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