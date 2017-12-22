【年末總結】一篇看完2017年機場時尚的全部潮流單品！

【年末總結】一篇看完2017年機場時尚的全部潮流單品！

Beauty   2017年12月22日   星期五10:00   寫手組  

機場時尚總是能獲得粉絲的關注，回顧2017年，能吸引粉絲們眼球的明星們都有誰呢？

【年末總結】2017年女星們參加頒獎典禮穿的禮裙都有什麼特點？

▼幹練成熟的夾克，可以說是職場女性必備服裝。

▼Girl Crush十足的機車夾克，能瞬間提升氣場的人氣單品。

▼提升女神范的風衣

▼出錯率幾乎為0的一身黑穿法

▼經典百搭的牛仔元素

牛仔褲，破洞講究破洞的範圍、程度，喇叭講究開口的角度、位置，鬆緊度也是非常重要的因素。

牛仔短裙，沒有牛仔褲那麼要求腿型，而且將上衣束進高腰牛仔裙顯腿長。

掩飾腰部線條的牛仔外套

▼有節制的性感，適當地露點肉神秘而更性感。

▼美腿秀出來~

▼這個長度的羽絨服真好可以修飾腰臀的不足，適合腿部纖細的人穿。

▼這類戶外夾克帶有軍隊色彩，所以一般是深綠色，是前兩年非常流行的冬裝款式。

▼長款大衣的垂墜感有拉長身高的視覺效果，輕鬆打造女神氣質。

▼超級暖和的長款羽絨服是今年冬季的大熱款式。 保暖又遮腿。

▼翻毛皮衣在長款羽絨服之後火起來的，在大幅報導長款羽絨服之時，明星們一個個地穿起了翻毛皮衣，時尚果然就是更新得很快。

看完2017年機場時尚的總結，大家能得出什麼結論呢？
參考答案：時尚的完成是身材......XDD

圖源：TVDaily

ZJM/文

寫手組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

留言/評論
  • Nami Lee
    2017年12月22日 13:40
  • 曾庭
    Jessica
    2017年12月22日 19:02
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