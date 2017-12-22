【年末总结】一篇看完2017年机场时尚的全部潮流单品！

机场时尚总是能获得粉丝的关注，回顾2017年，能吸引粉丝们眼球的明星们都有谁呢？

【年末总结】2017年女星们参加颁奖典礼穿的礼裙都有什么特点？

▼干练成熟的夹克，可以说是职场女性必备服装。



▼Girl Crush十足的机车夹克，能瞬间提升气场的人气单品。



▼提升女神范的风衣



▼出错率几乎为0的一身黑穿法



▼经典百搭的牛仔元素

牛仔裤，破洞讲究破洞的范围、程度，喇叭讲究开口的角度、位置，松紧度也是非常重要的因素。



牛仔短裙，没有牛仔裤那么要求腿型，而且将上衣束进高腰牛仔裙显腿长。



掩饰腰部线条的牛仔外套



▼有节制的性感，适当地露点肉神秘而更性感。



▼美腿秀出来~



▼这个长度的羽绒服真好可以修饰腰臀的不足，适合腿部纤细的人穿。



▼这类户外夹克带有军队色彩，所以一般是深绿色，是前两年非常流行的冬装款式。



▼长款大衣的垂坠感有拉长身高的视觉效果，轻松打造女神气质。



▼超级暖和的长款羽绒服是今年冬季的大热款式。 保暖又遮腿。



▼翻毛皮衣在长款羽绒服之后火起来的，在大幅报导长款羽绒服之时，明星们一个个地穿起了翻毛皮衣，时尚果然就是更新得很快。



看完2017年机场时尚的总结，大家能得出什么结论呢？

参考答案：时尚的完成是身材......XDD

图源：TVDaily

ZJM/文

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