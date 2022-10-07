《小女子》剧情冒犯越南？越南官方：关於越战描述不实，要求Netflix停播！已於该区下架

你怎么看呢？

由金高银等人主演的现下大热韩剧 《小女子》，最近剧情进入白热化，不知道市长究竟是否会当选、而三位姊妹又将何去何从？除此之外，大家的讨论焦点也落在男角魏嘏隽，在近几集的帅气举动让不少观众觉得脑性男形象超帅！然而越南当地对剧情似乎不以为然，反而认为被《小女子》的剧情侵犯了。



《小女子》剧情中提到韩国军人在越战的参战过程，记者采访当时参战军人，军人表示韩军实力坚强，一人可以打败好几个越共军。这段对话播出后，让越南表示并非事实、且剧情扭曲历史，是侮辱民族的行为，后续也要求Netflix停播该剧，消息也在网上沸腾数日。



有韩国网友表示，可以理解越南方的立场，在看到这段时也有想到他们可能会对这个议题表示意见，且涉及历史议题本就是敏感话题，可能会引起情绪。现在也传出Netflix在越南停播该剧的消息，只希望最后能尘埃落定、有个好的结局。



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