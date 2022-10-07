《恶女是悬丝木偶》预告片公开！车银优深情亲吻韩韶禧手背：「我是公主殿下的人」

三位「漫撕男女」车银优、韩韶禧、李洙赫一起为Kakao Page网漫《恶女是悬丝木偶》拍摄广告，之前的花絮已经引起不小期待，今天第一支预告终於公开了！

《恶女是悬丝木偶》是一部人气相当高的网漫，讲述女主角被杀害后以公主「迦耶娜」的身分醒来，为摆脱弟弟「雷帝普」的阴谋、守护皇权，与自己深爱的「棋德瑞」公爵成爲政治伙伴，并展开致命的罗曼史。



拥有致命魅力的冷美男「棋德瑞」和Girl Crush公主「迦耶娜」分别由车银优和韩韶禧饰演。 今天公开的预告片中，两人坐在花园中享用下午茶，韩韶禧抛出合作提议：「成为我的力量吧，这桩买卖绝不会让你有损失。」 车银优挽住险些跌倒的韩韶禧，对视间火花四射。



李洙赫饰演的暗黑王子「雷帝普」失魂落魄地走下楼梯，韩韶禧则露出「坏女人」的满足笑容，似乎计划进行得十分顺利。



最后一幕，车银优单膝跪地亲吻韩韶禧的手背，深情地说：「我这副身体，从此属於公主殿下。」 字幕融入悬丝木偶的元素，似乎表达车银优角色的心声：「我想相信，即便只是契约。」



中文版网漫可以在这里阅读，画风超精美华丽、情节也十分有吸引力！真人版预告片第二弹将在11日公开，期待看到暗黑气场全开的李洙赫啊~



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