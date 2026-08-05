韩国人气女团CLC出道11周年巡演 8月29日在港举行演唱会

韩国人气女团CLC将於2026年8月29日(星期六) 晚上7 时正，在西九文化区安盛竹翠公园AXA Wonderland举行《CLC 11th Anniversary Concert : After All in Hong Kong》演唱会。作为CLC出道11周年巡演的重要一站，成员们将久违重返香港，与当地CHESHIRE共度意义非凡的重聚时刻，邀请大家共赴盛宴，共同创造属於彼此的美好瞬间。

票价分别为$1380 (VIP) 和 $980 (GA) 两种，现於KKTIX、大麦、猫眼、UUTIX、Trip.com等票务平台热卖中。

自出道以来，CLC凭借多首代表作及鲜明的舞台魅力，深受全球乐迷喜爱。她们的《HELICOPTER》、《Hobgoblin (도깨비 / 鬼怪）》、《BLACK DRESS》等歌曲均获得广泛关注。虽然成员们近年各自展开不同的发展方向，但彼此始终保持深厚情谊，此次举办的11周年演唱会，不仅象徵一路同行的珍贵回忆，更希望与一直以来支持她们的粉丝再次相聚。

香港站演唱会将带来多首经典歌曲及特别舞台，成员们亦精心准备了多个环节，希望以最完整的演出回馈等待已久的香港CHESHIRE。主办方表示，除了精彩的舞台演出外，香港站亦将推出丰富的官方周边及限定粉丝福利，希望让每位到场观众都能留下难忘回忆。

值得一提的是，成员YUJIN（崔有真）将特别参与8月29日香港站团体舞台演出，与成员们共同完成这场意义非凡的重聚。此外，成员恩彬（EUNBIN）将於此次香港站舞台后开展人生新的篇章，并逐步告别过去作为艺人的活动。在成员们未来发展方向各有规划的情况下，此次香港站或将成为CLC以完整体形式登台演出的最后舞台。

这场相隔多年的完整体合体，将成为连接过去与未来的重要篇章，不仅是CLC出道11周年的重要纪念时刻，更是一场承载成员与粉丝多年情感的珍贵相聚。对於一路陪伴CLC成长的CHESHIRE而言，能够再次见证成员们站上同一个舞台，无疑是一份难得且无法取代的回忆。

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