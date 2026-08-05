激新 K-Pop 男团 EMOTI:M 8月8日袭港

由韩国DNA Entertainment倾力打造的5人K-Pop男团 EMOTI:M（이모티엠），刚於7月31日推出首张单曲专辑《CONNECT》，并以主打歌《SPARK》正式出道。 EMOTI:M负责领唱的成员永浩（Yeong Ho）来自香港，因此组合决定将出道后首个海外行程定在香港，预告出道仅仅9日，将於本周六（8日）袭港。

EMOTI:M解作音乐与情感的连结，由EMOTION（感情）与MUSIC（音乐）结合而成，意指透过音乐传递情感，互相支持与安慰，将不同世界的你与我连结在一起，一同奔向梦想。EMOTI:M是由5名极具舞台实力的年轻男生所组成；队长及Rapper周玹（Ju Hyun）、领唱永浩（Yeong Ho）、副唱玲（Rei）、主唱攒燏（Chan Yul）以及领舞振源（Jin Won）。永浩及玲分别来自香港及日本，其中现年21岁的永浩，只身勇闯韩国追梦，并成功出道，他不仅拥有精湛唱功，还擅长制作3D动画，为团队增添多元化创作才艺。

DNA Entertainment今年1月宣布推出全新男团 EMOTI:M。事务所起初大搞神秘，先公开5名成员的童年照，随即引起外界关注。其后於5月公开成员真面目，清新俊俏的造型大获好评。EMOTI:M在未正式出道前，成功在网络累积高人气，他们透过挑战跳唱人气男团TWS歌曲《Countdown！》、BOYNEXTDOOR的《Earth, Wind & Fire》、Cortis的《RED RED》及BTS的《2.0》等，在TikTok官方帐号吸引超过40万粉丝关注，相关影片总获点赞数目突破540万，播放量更达570万次，成为瞩目的K-Pop新星！

EMOTI:M刚於上月31日推出首张单曲专辑《CONNECT》，当中收录出道单曲《SPARK》，这是一首融合强烈节奏与Catchy旋律的K-Pop跳舞歌曲，充满电感与清爽氛围，描述初次相遇的心动与瞬间爆发的能量。成员周玹、振源及攒燏参与作词，展现丰富的音乐才华。目前EMOTI:M已携新歌登上韩国各大音乐节目，人气持续上升。

由於EMOTI:M有一名香港成员，故决定将组合首个海外行程定在香港，并且在出道仅短短9日即来港演出，他们将於8月8日（星期六）假极有香港特色的中环街巿演出。届时EMOTI:M会演唱新歌，成员已准备就绪，期待与香港MOTI（粉丝昵称）近距离见面



EMOTI:M FANMEENTING in HONG KONG @ CENTRAL MARKET

演出详情：

日期：2026年8月8日（星期六）

时间：12:30

地点：中环街巿一楼（Central Market 1/F, 93Queen'sRoad Central, Central）

Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们