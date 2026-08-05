人气综艺《大逃脱》新一季卡司曝光！「元老成员」金钟旼＆神童回归，SEVENTEEN 胜寛惊喜加盟，姜镐童缺席成最大焦点

《大逃脱》（大逃出）新一季阵容公开啦！ 金钟旼、SUPER JUNIOR 神童回归，SEVENTEEN 胜寛首次加入，却少了姜镐童，让不少粉丝直呼好可惜。

由 CJ ENM 制作的《大逃脱》自2018年在 tvN 首播以来，凭藉超大型场景、烧脑关卡与缜密剧情，成为许多观众心中的经典冒险综艺。去年更透过 TVING 原创《大逃脱：The Story》升级回归，以更庞大的规模与世界观，再次证明《大逃脱》的超高人气。

预计於 2026 年下半年公开的新一季，将由金钟旼、金东炫、神童、柳炳宰、高庚杓，以及胜寛组成全新「逃脱者」阵容。金钟旼、神童两位元老成员正式回归，金东炫、柳炳宰、高庚杓也将再次携手挑战，而首次加入的胜寛，更让粉丝直呼超期待，究竟会与成员们擦出什么样的综艺火花，令人相当好奇！



不过，本季元老成员姜镐童确定缺席录制。他感性表示：「《大逃脱》的每一个瞬间，对我来说都是快乐又幸福的回忆。」也相信拥有更多想像力与智慧的伙伴、后辈们，一定会为节目全力以赴，并留下《大逃脱》的经典名言「无论在哪里，线索一定存在」，暖心为新一季送上祝福。



全新阵容一公开，也在韩网掀起热烈讨论，韩网友：「没有姜镐童，元年成员还有意义吗？」、「如果没有姜镐童，综艺主持会是谁来？ 总觉得无法想象」、「没有姜镐童还叫《大逃脱》？干脆改名《逃离小巷》吧」」、「哇～是胜寛啊」、「弄得一团糟之后又把人找回来，这才更搞笑」、「哦，金钟旼和神童终於回来」、「没有姜镐童有什么乐趣呢」、「《大逃脱》就是需要那种超投入的成员啊ㅠㅠ」等，除了对姜镐童缺席感到惋惜，也有不少人期待胜寛加入，以及元老成员回归后将带来的全新火花。



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