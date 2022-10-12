不合传闻甚嚣尘上？孔晓振大婚闺蜜严智媛、郑丽媛出席，孙淡妃经纪公司：有个人行程

发生什么事？

人气女演员孔晓振跟歌手Kevin Oh在纽约举行浪漫婚礼！结婚消息一出轰动全网，大家也为她感到十分高兴，而闺蜜好友严智媛、郑丽媛也表示将会出席为好友送上祝福，两人的婚礼采低调、简约风格，孔晓振也在IG上传一张婚纱照，看起来唯美甜蜜。



不过大家十分好奇的，还有她的好友孙淡妃是否将会出席？孙淡妃和郑丽媛为同家经纪公司，公司代表表示郑丽媛将会出席，问到孙淡妃时却说：有个人行程，无话可说。同家公司不同说法令网友感到怀疑，好友之间是否真的撕破脸？



孙淡妃单身多年，在出演节目《我独自生活》时，妈妈也多次表示为女儿终生大事著急。在几个月前孙淡妃与前国手李奎爀结婚，照片看来甜蜜幸福，不过却让大家发现，好友孔晓振、郑丽媛等并未出席，从那时起好友决裂的传闻甚嚣尘上，当时孙淡妃回应：是荒谬的声音，请大家不要误会。



和好友疑似决裂的原因，外界猜测是因为孙淡妃的老公李奎爀，曾有诈欺前科、利用诈欺所得讨好上流名人，黑历史不少。对孙淡妃大手笔送上精品、名牌，据传好友郑丽媛也收到豪车。事后孙淡妃回应，不知道诈骗前科的事情、也已退回礼物，郑丽媛是被无辜卷入，没有赠送豪车的事情。而李奎爀弟弟先前传出因涉案遭拘留，不少网友表示，不懂孙淡妃怎会选择这样的结婚对象，不过目前看来孙淡妃和老公生活仍十分甜蜜、不受外界影响。



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