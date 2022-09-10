孙淡妃丈夫亲弟弟涉嫌犯罪被拘留，老公黑历史也被挖！网友吐槽：恋爱脑

歌手兼演员孙淡妃冲上韩网热搜，全因老公的弟弟。

据韩媒报导称，花式滑冰国家队出身、现任花滑教练的李奎显（音译）因涉嫌性侵未成年弟子被起诉，先被关押在议政府的拘留所内。 新闻一出，不少网友涌入孙淡妃的IG询问情况，因为李奎显是孙淡妃的小叔，老公李奎爀的亲弟弟。



다른 곳을 찍고 있었는데 "저 찍으신 거 아니죠?"라는 목소리에 카메라 이동 -> 손수 V자를 그려주심 -> '엇, 찍어달라는 의미신 거 같네' 라는 패턴으로 찍게 된...이규현 코치님 #AsianTrophy pic.twitter.com/6xgO3vfI3K — 희유희 (HeeYuHee) (@heeyuhee) August 16, 2016

孙淡妃和李奎爀今年5月结婚，婚后两人经常通过IG秀恩爱，近段时间接连po出一起打高尔夫球的照片，非常享受新婚生活。 在韩国李奎爀的名声一般，黑历史不少，被媒体挖出曾经是韩国速滑名将的他在日本参加比赛期间性侵了日本女大学生。 而后，又卷入利用运动员身份非法谋取利益等一系列丑闻中。 孙淡妃发布婚讯时，遭到不少粉丝的反对，直接被骂「恋爱脑」。当时好闺蜜孔晓振和郑丽媛都缺席了她的婚礼，虽然两位女星表示有事在身无法出席，但韩媒和广大韩国网民都在猜测三姐妹感情破裂是因为孙淡妃交往的前任男友事件，一名43岁的男性通过金融诈骗集资了116亿（韩币），还用这些钱去讨好政商名流、女明星等，其中就被爆出有孙淡妃和郑丽媛。 孙淡妃只承认是被单方面追求，中间收取了对方不少名贵礼物。 事件爆发后，孙淡妃回应不知道对方是诈骗犯，并且将收到的礼物都已经退回，而郑丽媛是被无辜卷入，所谓赠送的豪车，是她通过对方的介绍自己出钱购买的。



小叔涉嫌性侵的消息公开后，已经有不少网友要求孙淡妃退出综艺节目《同床异梦》的录制，对此孙淡妃方面尚未有任何回应。

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