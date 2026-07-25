姜勋重返《Running Man》吐槽录影太早！金慧峻睽违7年回归、车禹闵首登综艺

演员姜勋、金慧峻、车禹闵将作客《Running Man》宣传新剧《我的偶像总裁》，并展开金条争夺战！！

即将在周日播出的 SBS 综艺节目《Running Man》中，将展开「目标是我最爱的员工」竞赛。



当天，出演者将化身贸易公司职员，展开一场竞争，目标是尽可能将老板发放的奖金金条存入自己的保险箱里。

担任组长的刘在锡拥有发放奖金的权限，而最终胜负将依照各自持有的金条数量决定，因此成员们之间将展开抢夺金条、互相背叛等心理攻防战。

就在此时，电视剧《我的偶像总裁》（原译：最爱的社员）主演姜勋、金慧峻、车禹闵也正式加入挑战。曾担任《Running Man》首位租赁成员的姜勋，一登场便开玩笑说：「《Running Man》的上班时间怎么变得这么早了？」



睽违7年再度出演节目的金慧峻，一见到池锡辰便亲切地问：「您还记得我的名字吗？」；首次挑战综艺的车禹闵则公开自己过去包括游泳在内的运动经历，并为了获得认可，积极展开「拍马屁」竞赛。

姜勋、金慧峻、车禹闵三位演员参与的「目标是我最爱的员工」竞赛完整内容，将於26日（周日）下午6点在 SBS《Running Man》播出。

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