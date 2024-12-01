JANNABI刘永㧋退团后退至幕后继续和团队合作？！队友帮隐瞒，粉丝气炸，连韩志旼人品都受疑

乐队JANNABI中因校暴争议而退出的成员刘永㧋，最近仍与团队保持业务上的联系。

JANNABI所属公司Pepperoni Music於11月13日通过JANNABI官方粉丝俱乐部确认，刘永㧋一直与JANNABI合作，担任音响工程师。 公司方面表示：「Pepperoni Music决定不再继续与刘永㧋合作，并对这一事件的处理过程表示歉意。我们未能妥善处理并传达给粉丝，导致了许多粉丝的失望。」对错误判断和不当处理方式表达了歉意。JANNABI队长崔政勋也表示：「我想为过去以不正当的方式将他作为工作人员接纳进团队向大家道歉。」同时否认了刘永㧋参与JANNABIi歌曲创作的疑问。



刘永㧋作为JANNABI的键盘手，因2019年5月卷入学校暴力争议而退出乐团。当时一篇声称自己曾遭受JANNABI成员霸凌的文章在网路中曝光。 该网友表示：「因为说话有点结巴，我在校园里经常受到欺淩和嘲笑，大家都拿我开玩笑，甚至拿打火机做恶作剧，用塑胶袋盖住我的脸，还把我的置物柜弄乱，都是你们和他们的笑料。」

当时针对这一事件Pepperoni Music公司表示：「我们已经与刘永㧋确认了学校暴力的事实，他承认了自己的错误，并深感悔过。刘永㧋决定承担所有责任，暂停活动，并自愿从JANNABI退出，进行自我反省。」公司进一步声明：「刘永㧋真诚道歉并请求宽恕，JANNABI的其他成员也会以某种方式向受害者表示歉意。」



对於因涉嫌校暴而退队，却始终与团队合作的消息，网友们纷纷评论：「也就是说队长崔政勋把校暴看得很稀松平常罗，只要歌唱得好，人长得帅就够了吗？？ 人品太差」、「怎么说呢，校暴加害者也有朋友吧」、「物以类聚，人以群分，剩下的两个人人品和退队的人也差不多吧，虽然音乐很不错，人品就不好说了」、「他们肯定是朋友啊，作为朋友帮助对方也没什么错吧」、「物以类聚的话，那么韩志旼（韩志旼和崔政勋今年8月公开恋爱）又算什么」、「有点人气了，就不把粉丝看在眼里了」等。



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