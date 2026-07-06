经纪公司证实了！SEVENTEEN 净汉 X Joshua 10月梦幻分队出道，团员「最新兵役现况」一次看

大势男团 SEVENTEEN 再推黄金组合！成员净汉与 Joshua（洪知秀）确定将组成全新分队正式出道。经纪公司 PLEDIS 娱乐於 6 日向韩媒《Dispatch》证实：「净汉与 Joshua 正以今年 10 月发行专辑为目标，全力准备分队出道中。」

SEVENTEEN 除了原有的「嘻哈队、主唱队、表演队」三大固定小分队外，一直以来也持续推出各种 2 至 3 人的限定组合活动。从最著名的「夫硕顺（胜宽、DK、Hoshi）」，到「净汉 X 圆佑」、「Hoshi X Woozi」、「S.COUPS X 珉奎」、「DK X 胜宽」以及「V8（THE 8、Vernon）」，各个小分队都展现出截然不同的音乐魅力，深受粉丝喜爱。这次净汉与 Joshua 的强强联手，将成为队史上的第 7 个小分队，同时也是Joshua 在队内的首次正式小分队出道，让全球粉丝期待值破表。



特别的是，净汉自 2024 年 9 月 26 日起入伍，上个月 25 日才刚结束社会服务要员的兵役退伍，时隔 1 年 9 个月重新回到粉丝身边，成为队内第一位完成兵役的「军毕偶像」。

正式回归「SEVENTEEN 净汉」身份的他，一退伍便无缝接轨，立刻投入与 Joshua 的新分队出道准备。两位被公认为 SEVENTEEN 队内的「官方门面（颜值担当）」代表，这次梦幻连动将会擦出怎样的视觉与音乐火花，已引发外界高度关注！



其他成员的兵役状况方面，圆佑目前正以社会服务要员身份服替代役，Woozi和Hoshi正以陆军现役身份服役，珉奎、DK、胜宽、Vernon、Dino接下来也将依序面临入伍。队长S.COUPS因十字韧带破裂，经判定免除兵役；Joshua、Jun、THE 8因身为外国籍，无须服韩国兵役，将在成员入伍期间持续守护团队，维持团体活动不间断。



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