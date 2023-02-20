她们终究没挺过七年魔咒！2023年即将面临合约到期（&已解散）的12组歌手偶像团体

（封面图源：FB@브레이브걸스、BLACKPINK、NCT DREAM、우주소녀_ WJSN、ASTRO 아스트로、SF9）
【MV】你喜欢的偶像团体，也遇到了七年魔咒&今年续约的状况吗？
以2016年出道为基准，2023年真的有好多组人气团体遇到续约和七年魔咒，M编整理了一下最新的续约状况，也放上了各团的热门MV给大家欣赏，目前也有已经宣布解散，或著不与公司续约的歌手，让许多粉丝感到非常遗憾。
▼Brave Girls（合约到期全员不续约，发行最后一首单曲〈Goodbye〉）
（图源：FB@브레이브걸스）
▼MOMOLAND（已解散，爆红时9人，后期剩6人）
（图源：FB@MOMOLAND）
〈BBoom BBoom〉
▼BLACKPINK
（图源：FB@BLACKPINK）
〈Shut Down〉
▼NCT U、NCT 127、NCT DREAM
（图源：FB@NCT）
NCT U〈BOSS〉
（图源：FB@NCT 127）
NCT 127〈英雄; Kick It〉
（图源：FB@NCT DREAM）
NCT DREAM〈Candy〉
▼宇宙少女
（图源：FB@우주소녀_ WJSN）
〈As You Wish〉
▼ASTRO
（图源：FB@ASTRO 아스트로）
〈Candy Sugar Pop〉
▼SF9
（图源：FB@SF9）
〈Good Guy〉
▼PENTAGON
（图源：FB@PENTAGON）
〈Shine〉
▼VICTON
（图源：FB@Victon 빅톤）
〈What I Said〉
▼KARD
（图源：FB@KARD）
〈Bomb Bomb〉
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