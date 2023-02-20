她们终究没挺过七年魔咒！2023年即将面临合约到期（&已解散）的12组歌手偶像团体

她们终究没挺过七年魔咒！2023年即将面临合约到期（&已解散）的12组歌手偶像团体

KPOP   2023年2月20日   星期一08:00   MiJimin   1

（封面图源：FB@브레이브걸스、BLACKPINK、NCT DREAM、우주소녀_ WJSN、ASTRO 아스트로、SF9）

【MV】你喜欢的偶像团体，也遇到了七年魔咒&今年续约的状况吗？

以2016年出道为基准，2023年真的有好多组人气团体遇到续约和七年魔咒，M编整理了一下最新的续约状况，也放上了各团的热门MV给大家欣赏，目前也有已经宣布解散，或著不与公司续约的歌手，让许多粉丝感到非常遗憾。

▼Brave Girls（合约到期全员不续约，发行最后一首单曲〈Goodbye〉）
（图源：FB@브레이브걸스）

▼MOMOLAND（已解散，爆红时9人，后期剩6人）
（图源：FB@MOMOLAND）

〈BBoom BBoom〉

▼BLACKPINK
（图源：FB@BLACKPINK）

〈Shut Down〉

▼NCT U、NCT 127、NCT DREAM
（图源：FB@NCT）

NCT U〈BOSS〉

（图源：FB@NCT 127）

NCT 127〈英雄; Kick It〉

（图源：FB@NCT DREAM）

NCT DREAM〈Candy〉

▼宇宙少女
（图源：FB@우주소녀_ WJSN）

〈As You Wish〉

▼ASTRO
（图源：FB@ASTRO 아스트로）
〈Candy Sugar Pop〉

▼SF9
（图源：FB@SF9）

〈Good Guy〉

▼PENTAGON
（图源：FB@PENTAGON）

〈Shine〉

▼VICTON
（图源：FB@Victon 빅톤）

〈What I Said〉

▼KARD
（图源：FB@KARD）

〈Bomb Bomb〉

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留言/评论
  • Eva Lai 續約年對粉絲來說真的可怕🥹
    34分前
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