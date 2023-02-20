她们终究没挺过七年魔咒！2023年即将面临合约到期（&已解散）的12组歌手偶像团体

【MV】你喜欢的偶像团体，也遇到了七年魔咒&今年续约的状况吗？

以2016年出道为基准，2023年真的有好多组人气团体遇到续约和七年魔咒，M编整理了一下最新的续约状况，也放上了各团的热门MV给大家欣赏，目前也有已经宣布解散，或著不与公司续约的歌手，让许多粉丝感到非常遗憾。

▼Brave Girls（合约到期全员不续约，发行最后一首单曲〈Goodbye〉）



▼MOMOLAND（已解散，爆红时9人，后期剩6人）



〈BBoom BBoom〉



▼BLACKPINK



〈Shut Down〉



▼NCT U、NCT 127、NCT DREAM



NCT U〈BOSS〉



NCT 127〈英雄; Kick It〉



NCT DREAM〈Candy〉



▼宇宙少女



〈As You Wish〉



▼ASTRO



〈Candy Sugar Pop〉



▼SF9



〈Good Guy〉



▼PENTAGON



〈Shine〉



▼VICTON



〈What I Said〉



▼KARD



〈Bomb Bomb〉



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