《金特务：本色回归》苏志燮女儿身边的帅气高中生是谁？竟是男团爱豆，首次挑战演戏便留下深刻印象

竟然是爱豆出演！男团 LUN8 成员 Chael 在SBS金土剧《金特务：本色回归》中惊喜登场，以演员身份迎来戏剧初挑战，也成功吸引观众目光。

Chael 在剧中饰演圣仁高中排球队的潜力新星「金楠薰」，与金部长（苏志燮 饰）的女儿金敏智（徐貹旼 饰）同校登场，也成为推动校园关系变化的关键人物之一。

剧情中，金楠薰对在校园中遭受霸凌的金敏智主动伸出善意，不仅借她体育服，也以轻松互动试图化解距离感，展现出高中生特有的纯真与温柔一面。



不过这段看似单纯的互动，却意外引发后续事件。喜欢金楠薰的朱惠利（柳智安 饰）误解情况，进一步利用关系将金敏智引出，使校园事件再度升温，让剧情张力加重。之后当金部长亲自到校寻找女儿时，金楠薰也当面澄清自己并未参与其中，让故事再度进入紧张对峙氛围，也成为推动剧情的重要转折点。



短短登场便让观众留下印象，也让人更加期待他未来在戏剧领域的发展，不少观众也好奇后续是否还有机会再看到他的登场。而SBS《金特务：本色回归》持续热播中，每周五、六晚间9点50分播出。Chael 所属的 LUN8 则预计於7月回归，目前也正积极准备新专辑活动。



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