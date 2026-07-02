蔡秀彬二搭《现在拨打的电话》原作者！携手禹棹奂主演新剧《花是诱饵》，上演「失忆杀人魔」危险伪婚关系

今日据多家韩媒报导，蔡秀彬和禹棹奂已确定为 SBS 全新电视剧《花是诱饵》担任主演！这也是蔡秀彬继去年引爆话题的热播剧《现在拨打的电话》后，第二次接拍同一位原著作家的影视化作品。

新剧《花是诱饵》改编自明星作家「干物女」於 2021 年推出的同名超人气网路小说，曾荣获 2022 年 RIDI AWARDS 罗曼史网路小说部门的「最优秀奖」。剧情讲述一名深知爱情不过是巨大幻想、绝不相信爱情的树木医生，命运般遇上天生患有反社会人格、无法感受到爱情的冷血财阀二代，两人将共同谱写一场既极致浪漫又残酷冷血的「黑色罗曼史」。

「求你千万别醒来！」惊悚设定曝光：她被迫向杀人魔认爱

剧中的惊悚与悬疑设定堪称张力十足！在「云杉树医院」里躺著一名被树木医生「苏伊妍」秘密藏起来、已经昏迷两年的植物人「权采宇」。苏伊妍梦想著能平静度过余生，每晚都向上天虔诚祈祷，希望这个男人永远都不要醒来。

然而奇迹还是发生了，权采宇终究在某天苏醒。面对这个同时失去了记忆与常识的危险男人，苏伊妍因为太害怕他曾是「杀人魔」的残暴本性，为了自保，竟然撒谎说自己是他的妻子！而对方在两年前，不仅曾在后山将人活埋，甚至差点连苏伊妍也一起痛下杀手！这段由谎言交织、与狼共枕的「先婚后爱」危险关系，无疑是全剧最大看点。



蔡秀彬化身孤傲树医 时隔9年重返SBS萤幕

蔡秀彬在剧中将饰演华伊岛云杉树医院的院长「苏伊妍」，是一位真心热爱大自然的植物医生。她从小受到家人与世俗的歧视与冷落，在孤独中长大，因而失去了对人和爱情的信任，总是与他人保持距离。然而，在面对「权采宇」那纯粹又强烈的执著逐渐转化为爱情的过程中，她的内心开始陷入了巨大的混乱。

这也是蔡秀彬自 2018 年出演《狐狸新娘星》后，以明年的播出时间为基准，时隔 9 年再度重返 SBS 电视台黄金档。此外，她今年下半年还有与 Netflix 合作的原创剧集《给我充电吧》蓄势待发。



禹棹奂首度挑战「反社会心理变态」！名编剧金伊英亲自操刀

男主角禹棹奂则在剧中担纲「权采宇」一角。身为顶尖企业「绣球花集团」的二公子，他拥有逆天颜值、顶级学历与超高智商，但无奈天生大脑前额叶功能异常，因而带有反社会人格（心理变态）的倾向。

这是禹棹奂出道以来首度挑战反社会人格的高难度演技。在剧中，他将在遇见女主角苏伊妍之后，逐渐发生蜕变并陷入真正的爱情，其细腻的内心转折相当令人期待。



据悉，新剧《花是诱饵》将由曾执笔《华政》、《獬豸》、《绝世网红》的明星编剧金伊英负责操刀剧本，并由知名数位内容工作室 WHYNOT Media 倾力制作，目前暂定於 2027 年 5 月 在 SBS 电视台隆重开播。

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