被亲姐、未婚夫联手背叛！《姐姐，这辈子我是王妃》金泰梨「重生」回到15年前，怒喊：这次换我上位

韩剧女神金泰梨要回来了！继《正年》之后，时隔3年终於传出复工好消息，这回她将挑战复仇女王，演出改编自超人气网路漫画的新剧《姐姐，这辈子我是王妃》（《언니, 이번생엔 내가 왕비야》/暂译），消息一出立刻引爆剧迷期待！

据韩媒《JTBC娱乐新闻》今（1）日独家报导，金泰梨确定接下这部改编自同名Naver网漫的电视剧。剧情描述女主角在被未婚夫、姐姐、家人全员抛弃的那一天，奇迹般地回到15年前，从此觉醒决心向所有人复仇，誓言一定要登上王妃宝座！如此大快人心的设定，加上金泰梨的百变演技，她会诠释出怎样一个精彩角色，粉丝已经等不及啦！



目前该剧预计下半年进入前制作业，明年正式开拍，若顺利进行，这将是金泰梨继tvN《正年》之后，暌违3年再度回归小萤幕，难怪消息曝光后网友一片暴动，直呼「终於等到了」、「重生剧，一定很爽」。

其实金泰梨今年也没闲著，她献出出道以来的固定综艺处女秀，主持tvN《泰梨的课后表演班》，在只有18名学生的偏乡小学，带领孩子们体验话剧课程，真实又疗愈的互动让观众看到她私底下纯真可爱的一面，堪称今年最暖心的实境秀。



如今女神确定重拾演员本业，而且一回来就是气场全开的复仇女王角色，让剧迷直呼「太适合她了」、「光想就觉得帅」。不过目前新剧的播出电视台与时段都尚未确定，后续动向势必成为韩剧圈接下来最热门的话题！

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