泳装接力赛！40岁孙艺真仙气、50岁严正化活力、30岁韩可璐俏皮、35岁林知衍性感…网跪：年龄只是数字

炎炎盛夏正式报到，韩星们纷纷换上火辣泳装，大秀保养有术的好身材！从40代的「国民初恋」孙艺真、 50代的「歌视天后」严正化，到30代的美女演员韩可璐，以及因《黑暗荣耀》爆红的35岁「国民恶女」林知衍，四位女神接力在社群平台上po出清凉戏水照，跨越年龄的健美线条让粉丝看得目不转睛，直呼「夏天真的来了」！

孙艺真辣晒度假日常，薄荷绿比基尼仙气爆棚

本月21日（当地时间），孙艺真在个人SNS上PO出一系列美照，写下「旅行的第四天」。 照片中的她背景是宝石般的祖母绿海洋，身穿清凉的薄荷色泳衣，外搭一件透肤罩衫，脸上挂著招牌灿烂笑容，举手投足间尽是悠闲自在的度假氛围。 没有过多华丽装饰，单靠自然健康的性感魅力，就轻松掳获所有粉丝的心，不愧是「玄彬嫂」，产后状态依旧好到发光！



严正化为母献上迟来庆生旅，豹纹泳装霸气外露

出道多年的资深天后严正化也不落人后，近日公开了海边旅游的日常Vlog。 她写下「给我的妈妈！！#妈妈迟来的生日！！#happy days #爱你妈妈」，满满孝心让网友超感动。 照片中，她换上充满个性的图腾连身泳装，一下在海边悠闲漫步，一下开心摆出跳跃POSE，即使戴著墨镜也能感受到她的满满活力！年过半百却依旧维持紧实曲线，惊人的自我管理能力让后辈都自叹不如。



韩可璐汉江公园玩水去，斑马纹泳装俏皮吸睛

而30代的美女演员韩可璐，则是选择留在首尔，现身汝矣岛汉江公园的水上乐园参加活动。 她穿上黑白条纹的斑马纹连身泳装，在泳池边大摆各种可爱姿势，俏皮指数破表！她开心写道：「从清凉玩水到美食，再到欢乐氛围，是完美享受夏天的一天！」手拿阳伞站在池畔的模样，宛如夏日女神降临，散发满满青春活力。



林知衍峇里岛度假解放真实身材，水蓝色泳装辣晒锁骨线

靠著《黑暗荣耀》中「朴涎镇」一角暴红、被封为「国民恶女」的林知衍，近日也在社群平台分享印尼峇里岛度假美照，短短时间就吸引超过33万人朝圣。 照片中她身穿水蓝色连身泳装，随意扎起长发、将墨镜推至头顶，大方解放性感锁骨和穠纤合度的身段，现年35岁的绝佳龄冻状态令人赞叹。 此外她还加码公开一组海军蓝比基尼照，垂著长发展现清纯与性感并存的双重魅力。 戏里是让观众恨得牙痒痒的恶女，戏外却是笑容满满的甜妹，强烈反差让粉丝直呼「太犯规了」！最近她又因电视剧《我的王室死对头》红上加红，而她与演员男友李到晛自2023年公开认爱至今已3年多，男方也已於2025年5月正式退伍，感情稳定甜蜜也备受关注，可谓是爱情事业双丰收。



四位女星用各自不同风格的泳装时尚，完美示范了「年龄只是数字」这句话。 她们不仅展现了跨越世代的健康美，更用实际行动告诉大家，勤劳保养与运动才是维持女神状态的不二法门！粉丝们也纷纷狂赞：「太犯规了，每个人都像少女！」。

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