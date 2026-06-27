张基河×尹可而公开恋情！18岁年龄差成韩网热议焦点，网友惊讶「与女方妈妈仅差5岁」

演员尹可而与歌手张基河正式公开恋情，韩娱圈再添一对受到关注的情侣！27日，双方所属公司皆证实两人正在交往，据悉两人已低调交往超过2年

两人的缘分始於2023年张基河担任主持人的《SNL Korea》第四季，尹可而当时以固定班底身分参与演出，两人因节目相识后逐渐发展成恋人。据悉，双方交往期间并未刻意留下恋爱迹象，但彼此仍在社群平台互相关注，身边亲近友人也都知道这段感情。



1982年出生的张基河，是韩国知名创作歌手，曾以乐团「张基河与脸孔们」展开活动，凭藉独特音乐风格累积大量乐迷支持，近年也跨足戏剧领域。过去他曾於2015年公开与歌手 IU（李知恩）的恋情，两人交往约两年后於2017年分手，此次与尹可而的恋情也是他第二次公开认爱。



2000年出生的尹可而，则是近年受到关注的新生代演员。她於2019年透过电影《善熙与瑟琪》出道，并因出演《SNL Korea》展现多变角色与自然喜感累积人气，更曾获得《第3届青龙系列大奖》最佳新人女艺人奖。之后她陆续出演《我的完美秘书》、《卧底高中》、《莎拉的真伪人生》等作品，持续拓展演技活动，未来也将带来《僵尸校园》第二季等新作。



不过，这段相差18岁的恋情曝光后，随即在韩网掀起热烈讨论。不少网友将焦点放在两人的年龄差，留言表示：「差18岁，真的是历代级啊」、「哇～真的不是侄女和叔叔吗...？」、「张基河进入大学的那年尹可而才出生」、「无法理解40岁出头与20岁出头交往」、「2000年生……和女生的妈妈只差5岁，真的很冲击」等。

据悉，尹可而曾於2024年出演 MBC 综艺《我独自生活》，公开与画家母亲一同生活的日常，节目中透露她的母亲出生於1977年，而1982年出生的张基河与女方母亲仅相差5岁，也成为网友热议的原因之一。此外，也有部分网友提及张基河过去与 IU 的恋情，认为此次同样存在明显年龄差距，相关话题引发两极反应。



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