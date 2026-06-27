苏志燮睽违13年回归SBS！亲曝接演《金特务：本色回归》契机，回应撞名作品「风格完全不同」

期待已久的苏志燮回归啦！他在《金特务：本色回归》中挑战兼具动作魅力与深厚父爱的新角色，发布会上也亲自公开了接演这部作品的原因！

《金特务：本色回归》改编自同名 Naver 网路漫画，讲述原本只是「世界上最普通的爸爸」的金部长，为了找回失踪的唯一女儿，化身为「世界上最危险的男人」，展开一场惊险刺激的复仇行动。作品结合强烈动作场面与深刻情感，还集结苏志燮、崔代勋、尹敬浩、朱相昱、孙娜恩等演员出演，播出前便受到许多观众期待！



而本剧最大的看点之一，就是苏志燮睽违13年回归SBS。在制作发布会上，谈到再次与SBS合作的心情，他感性表示：「1996年我透过SBS电视剧《模特儿故事》出道，第一次担任主演也是在SBS，对我来说有特别的意义。」他也表示，SBS就像自己的「故乡」一样，这次再次回到熟悉的地方拍摄，让他感到安心又幸福。



谈到接演原因，苏志燮透露自己一直想再次挑战动作剧，但真正吸引他的，是金部长背后深厚的父爱故事。从从独自抚养女儿的父亲心境，到女儿失踪后不顾一切踏上寻找之路时的痛苦与挣扎，都让他感受到这是一个充满挑战的角色。「我不只是想呈现精彩的动作戏，也希望展现角色内心的情感与父爱，这会成为一次很大的演技挑战，因此决定出演。」



此外，由於《金特务：本色回归》（김부장）与柳承龙主演的《金部长的梦想人生》（서울 자가에 대기업 다니는 김부장 이야기）名称中都包含「김부장（金部长）」一词，两部作品也因此受到外界比较。对此，苏志燮表示：「我目前还没有看过那部作品，虽然都包含『金部长』这个名字，但两部作品的风格完全不同，所以没有特别受到影响。」



谈到作品魅力，他表示：「畅快过瘾的动作场面，以及每个角色各自拥有的故事彼此融合，会让观众感受到观看乐趣。」他也透露，虽然金部长因女儿失踪背负沉重情绪，但与朋友相处时仍会展现温暖幽默的一面。



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