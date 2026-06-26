《铁拳教育》金武烈爆红背后超心酸！《刘QUIZ》泪忆无名时期年收低惨，老婆一句话让全网泪崩

演员金武烈最近凭藉 Netflix 影集《铁拳教育》掀起全球热潮，成为话题主角，并在登上《刘QUIZ》后公开无名时期的生活困境。

24日播出的 tvN 综艺《刘QUIZ ON THE BLOCK》节目尾声公开了下周预告，金武烈与尹升娥夫妻将作为嘉宾出演。



当天在《刘QUIZ》中，他也对《铁拳教育》的成功表达感谢。金武烈笑说：「邻居们10年来第一次称赞我很帅。」节目还提到，前职业摔角选手兼好莱坞演员约翰・希南（John Cena）曾上传一张与金武烈神似的照片，并公开向他「Shout-out（公开致意）」，引发热烈话题。



此外，他也分享了《铁拳教育》的拍摄幕后故事，以及成为许南俊榜样（Role Model）的感想。两人还互相恭喜了对方。

另一方面，金武烈也坦言自己无名时期生活十分艰辛，甚至一年收入只有20万韩元（约台币4124元，美金129.52）。同行出演的妻子尹升娥更眼眶泛泪，透过影片留言对丈夫说：「老公，我们一起走过了很长的一段时间。」流露出满满感动，网友们也非常期待听到夫妻俩的故事。



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