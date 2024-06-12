「短发女神」高准熹卷入「胜利事件」遭唾弃！时隔6年首次吐露苦水：经纪公司放任不管，民众只当我承认了，害妈妈得了抑郁症

一提到韩剧中的「短发女王」，众人一定会想到演员高准熹，然而这些年她如同退圈一般销声匿迹，一切皆因她卷入了震惊整个韩娱圈的「Burning Sun事件」（又名「胜利门」）。

最近随著BBC再次揭秘「Burning Sun事件」，相关人员再次被推上舆论的风口浪尖，高准熹就是其中之一。 最近她做客了张圣圭的YouTube节目，向民众吐露了6年来的委屈。

高准熹说：「说实话，我真的不知道为什么我会与Burning Sun有关。 我不知道Burning Sun在哪里，也没有去过Burning Sun。 就像刚才您提到的那样，这件事已经过去了一段时间。 我一直在坚持说我与此无关。 但没有人相信我，他们只是编辑片段进行报导。 」

她继续说：「那张照片是我和那个人一起参加《W》杂志乳腺癌宣传活动时拍的。 他当时和我在同一家经纪公司，只要求和我合照一张，我就和他拍了一张照片。 但由於我和他没有在Ig上互相关注，所以我不知道他在Ig上发布了那张照片。 当Burning Sun事件爆发时，我来得及关注此事，因为当时正在拍戏。 然后朋友们开始给我打电话。 说我怎么怎么样、论坛里和我同一个公司的ᄀᄌᄒ，问是不是就是我，各种留言就出来了。 於是我联系了公司，告诉他们这不是事实，以为事情会轻松解决。 但公司却置之不理，大家以为我默认了那件事， 所以最后我离开了公司，雇了一位律师，独自面对。 但网上还是有人不停留言，原本计画的作品和工作都被取消了，发生了这种情况。 所以我想，为什么会发生这样的事情呢？ 」



高准熹继续表示：「妈妈甚至（因为此事）得了抑郁症。 每次想到妈妈，我都会流泪。 虽然我没事，但听到妈妈对我说「没事，那不是我女儿（做的）」会让我感到更难过，甚至她还对我隐瞒了抑郁症的事实。 这件事让我感到痛心。 有时我会想如果我不当演员的话，我妈妈也不会也不会这么痛苦......」



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