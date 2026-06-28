苏志燮《金特务：本色回归》仅 2 集冲破 15% 创大纪录！「无法中年的愤怒」枪击反派，压轴大反转全网起鸡皮疙瘩

由苏志燮领衔主演的 SBS 全新金土剧《金特务：本色回归》，一开播便凭藉爆发力十足的动作场面与反转剧情席卷全韩！根据尼尔森韩国数据，於 27 日播出的第 2 集，全国收视率强势开出 15.7%、首都圈冲上 15.9%，瞬间最高收视率更疯狂飙至 18.1% 的惊人纪录！该剧不仅毫无悬念称霸同时段，更以压倒性的神级优势横扫当周迷你剧集冠军。

这项恐怖的成绩，直接改写了 2026 年 SBS 电视剧的最高收视纪录。不仅如此，这也是继 2021 年现象级神剧《Penthouse上流战争3》之后，时隔 5 年再度有全频道电视剧写下「仅播 2 集收视率就突破 15%」的历史新高！



特别的是，先前演员尹敬浩为了庆祝苏志燮时隔 13 年重返 SBS 电视台，曾立下「若收视超过13%就禁言修练 13 小时」的疯狂收视公约，如今随著收视开出超级红盘，他将如何履行这项「无声挑战」，也引发了全网粉丝的强烈关注与热议。



地表最强大叔全面黑化！「传奇特务」封印身分曝光

在第 2 集中，金部长（苏志燮 饰）为了寻找失踪女儿敏智（徐貹旼 饰），毅然扯下平凡窝囊的人夫面具，将隐藏已久的特务本能彻底释放！

原来，当年的金部长曾是只身潜入北韩、强行绑架对南韩强硬派副局长的「传奇特务」。在经历无数玩命的极限任务后，他的妻子在生下女儿后撒手人寰，只留下「请作为敏智的爸爸活下去」的遗言。为了回归平凡生活，金部长不惜举枪大闹逼高层允许他退伍，从此封印了血腥的过去，变成眼里只有女儿的温柔老爸。



恶霸同侪虐女极恶全貌曝光！惊见 007 保密箱神级格斗

与此同时，敏智遭绑架的全貌也浮出水面。恶霸女学生朱惠利（柳智安 饰）与成旻昊（黄成彬 饰）一伙人，利用金楠薰（Chael 饰）的手机将敏智诱骗到拆迁建筑物对她施暴，并误以为失去意识的敏智已经死亡，於是将处理尸体的工作委托给了黑道份子吴民哲（刘熙侪 饰）。吴民哲的上司「金牙」（赵福来 饰）得知朱惠利是「住学建设」会长朱强灿（朱相昱 饰）的千金，立刻老谋深算地将敏智装进后车厢，并偷偷录音留下证据。

金部长拿出了藏在家中的「007手提箱」，突袭了吴民哲的藏身处，在转瞬之间制服手下并逮住吴民哲。吴民哲自恃是「触法少年」以为对方无可奈何，然而金部长不吃这一套：「那我就当个『无法中年』（中年歹徒）好了。」随即开枪射穿了吴敏哲的大腿，警告称：「我让你活著只是因为我相信我女儿还活著。」



手指微动爆惊天反转！特等战士南下展开猎杀行动

然而，在看到金牙传来简讯说「我处理掉那女孩的尸体了」后，金部长陷入了绝望。就在这时，镜头拍到后车厢里的敏智手指动了动，暗示她依然生还！

误以为爱女已遇害的金部长万念俱灰，被警方逮捕并接受调查。但当他的手机接到「我们女儿」的电话，他瞬间压制了周围的刑警并夺回手机，对著电话颤抖询问：「是你吗，敏智？」画面在最此戛然而止，将全剧的紧张感拉到了最高点！



随著金部长的大暴走，各方势力也暗潮汹涌。北韩对南情报总局透过排骨店的暴动影片确认了金部长还活著，随即派出特等战士江城（金成圭 饰）前往南韩展开清除行动。此外，朱江灿（朱相昱 饰）从围标流氓摇身一变成为建设公司会长的残酷过去也随之公开，大幅拉高了观众对后续恶人交锋的期待值！

SBS 爆红动作爽剧《金特务：本色回归》第 3 集将於 7 月 3 日晚播出，下集预告中，金部长的两位老友成汉洙（崔大勋 饰）和朴镇哲（尹敬浩 饰）也加入了寻找爱女的硬核行动。海外观众记得锁定 Netflix 同步追看这场痛快的复仇大戏！



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