金宇彬「礼貌过头」成最大笑点！《种豆得豆 做Farm得Farm 动物农场》牛仔浮夸造型登场，李光洙、都敬秀吐槽不停

大家看《种豆得豆 做Farm得Farm 动物农场》首播了吗？李光洙、金宇彬与都敬秀（D.O.）再次合体，首集就带来满满笑料与爆笑互动！

全新综艺《种豆得豆 做Farm得Farm 动物农场》於19日首播。继种菜、开餐厅、海外研习等各种挑战后，三人这次前往济州岛展开全新的牧场打工生活，从农夫变身「畜牧打工仔」，自然又有趣的化学反应也让粉丝们相当期待！



首集节目中，金宇彬与「KKPP Food」成员们前往济州乳牛牧场展开见习课程。向来以超有诚意的登场造型闻名的他，这次也完全没让观众失望。为了完美融入牧场主题，他戴上牛仔帽、穿上德州风长靴，从头到脚精心打扮，以超乎想像的「全套装备」登场，夸张程度让现场瞬间笑翻。



看到金宇彬的造型后，李光洙立刻忍不住吐槽：「我还以为是地狱使者呢！到底要做到什么地步？」甚至爆料路人经过时都忍不住议论：「那是什么呀？」就连素颜现身的都敬秀也傻眼表示：「哥，你为什么要这样啊！」最后李光洙更补上一刀：「航空公司居然允许这么奇怪的人搭飞机吗？」好友们毫不留情的反应，让金宇彬的登场直接成为首集最爆笑的名场面之一。



随后的牛舍整理工作，则让观众看见金宇彬反差十足的一面。面对牛粪清理的「清洁地狱」，他努力奋战的模样笑果十足；但一看到可爱的小牛喝奶，又瞬间化身温柔「牛爸爸」。隔天清晨开工前，即使知道牛粪随时可能喷得到处都是，他仍坚持穿上洁白工作服，还表示这是「对观众应有的礼貌」，甚至嫌弃都敬秀穿著沾过牛粪的衣服继续工作太没诚意。李光洙也加入调侃，替都敬秀取了「屎敬秀」的绰号，三人毫无包袱的互动再次成为节目亮点。



面对高强度的牧场训练，金宇彬、李光洙与都敬秀这组好友的化学反应依旧强烈，三人一边工作一边互相斗嘴，「相爱相杀」的日常让人笑到停不下来。未来这段牧场生活还会诞生哪些经典名场面，也让观众更加期待。

而《种豆得豆 做Farm得Farm 动物农场》可透过 Viu 收看，喜欢三人真实又爆笑好友互动的观众，千万别错过！

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