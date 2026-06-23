顶级豪门的盛夏清算！Viu原创剧《THE SEASON》何以成为今夏最不容错过的华丽复仇爽剧？

随著全剧六集在 Viu 正式上架，由 PCCW Media 与国际知名娱乐公司SK Global (《我的超豪男友》)强强联手打造的 Viu Original 原创剧集《THE SEASON》旋即在全球掀起一阵追剧狂潮。这部作品不仅是首部成功进军美国主流串流平台（Hulu）的港产英语剧集，更以其精致奢华的镜头语言、紧凑窒息的心理博弈，颠覆了观众对传统港剧的既定印象。

在炎炎夏日中，它就像一杯冒著气泡、冰凉而带著刺痛感的顶级香槟，上演著一场属於香港上流社会的奢华清算。



《THE SEASON》将故事背景设定在香港顶尖权贵代表——Hext家族。在维多利亚港波光粼粼的盛夏中，一场超级奢华游艇的下水礼派对拉开了故事序幕。香槟、华服、豪门世家，表面上看似光鲜亮丽，实则暗涌翻腾。由 Jessie Mei Li 饰演的暑期实习生Cola悄然闯入这个圈子，背后却背负著 22 年前涉及Hext家族的惊天秘密与滔天恨意。



荷尔蒙炸裂！韩国肌肉男神李在允化身「最强保安主管」Jon Kim

在错综复杂的豪门角力中，除了女性之间的心理博弈，剧中的男性角色同样张力十足。其中最吸睛的，莫过於凭藉《体能之巅：百人大挑战2》展现完美身材而备受关注的韩国「肌肉男神」李在允。



李在允在剧中饰演Hext家族的最强保安主管——Jon Kim。他就像一个无处不在的影子，冷酷、专业、身手不凡，默默为这个庞大的家族铲除一切潜在麻烦。每当危险逼近，他总是第一个不著痕迹地解决危机，西装下隐藏的完美肌肉与爆发力，让每次登场都充满了强烈的安全感与男性荷尔蒙。



更令观众津津乐道的，是Jon Kim与女主角Cola之间满满的互动与化学反应。身为家族的忠诚守护者，Jon Kim敏锐的职业直觉让他第一时间察觉到Cola的异样与不寻常；然而，随著Cola步步推进她的复仇计划，两人从最初的怀疑、暗中试探、利益拉扯，到后来在危险边缘碰撞出的火花，这种「敌对立场」在对戏时所展现的张力，更为这部充满算计与阴谋的复仇剧增添了一丝情感层次。



演员神级表现！节奏明快、毫无冷场

一部优秀的爽剧，离不开演员的精彩诠释与导演的精准把控。《THE SEASON》全剧仅有六集，这意味著它完全屏弃了传统电视剧拖泥带水的通病。从第一集的游艇派对，到沙田马场的阶级博弈，再到后续同盟反目、甚至惊心动魄的游艇爆炸，剧情推进极其紧凑、节奏拿捏极佳，真正做到了「全剧毫无冷场」。

在演员表现方面，影后级人马与国际新生代演员的碰撞堪称神级：

林嘉欣（饰演Fiona Hext）：作为金马影后，她本次挑战全英语对白，将豪门女王的霸气与快、狠、准的气场展现得淋漓尽致，被影评与网友一致封为本剧的 MVP 人物。



Jessie Mei Li（饰演Cola）：展现了极高超的心理战术，将一个表面上天真无害，实则内心沉重的复仇女诠释得层次分明。

星级阵容惊喜不断：Kōki,饰演林嘉欣的女儿，母女间情感变化的对手戏火花四溅；卢靖姗、钱裕扬、Toby Stephens、吴育刚...等实力派演员的加入，以及人气偶像卢瀚霆（Anson Lo）、邱彦筒（Marf）的惊喜客串与热舞，更让全剧每一幕都充满亮点。







国际媒体盛赞：最值得一看的「夏日复仇爽剧」

这种「外来局外人深入虎穴、借力打力」的爽感设定，迅速抓住了国际影评人的眼球。美国权威影视媒体《Variety》盛赞本剧对香港准贵族阶级的刻画相当细致；而《The Hollywood Reporter》亦对其充满反转的剧情给予高度评价。在炎热的季节里，观众不需要沉重的史诗历史巨作，反而更渴望这种步步为营、节奏明快、将特权阶级拉下神坛的「复仇爽剧」。《THE SEASON》精准地踩中了这个痛点，成为国际媒体口中最值得一看的夏日消暑作。



结语：极致奢华的视觉与情感盛宴

《THE SEASON》不仅拍出了维港天际线、西贡避风塘与豪华游艇的奢华极致，包起了海洋公园、马场更是首度开放给剧组进行拍摄，也深入了大排档、街市等贴地日常，将香港中西交融、新旧并存的魅力推向了国际舞台。

如果你正在寻找一部可以让你一口气追完、既有惊心动魄的动作与阴谋、又有男神女神满满化学反应的剧集，那么这部剧情紧凑、全员演技在线的华丽复仇爽剧《THE SEASON》，绝对是你的不二之选！有兴趣的观众立即下载Viu App追看。

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