CCTV偷放闪，男帅女美超养眼！DIA前队长奇熙贤认爱小2岁模特儿李相允，大阪牵手影片甜到蛀牙

韩国女团DIA出身的31岁成员奇熙贤，23日无预警投下恋爱震撼弹，公开与29岁模特儿李相允的恋情！两人透过各自SNS同步晒出在日本大阪街头拍的「CCTV约会影片」，并俏皮配文：「第一次在大阪用CCTV制造回忆」，大方认爱闪瞎众人。

影片中，两人在热闹的街道上十指紧扣漫步，发现上头有监视器镜头后，立刻开心挥手比「耶」，笑容藏不住热恋中的甜蜜悸动。 两人不只肢体互动超有爱，最后还忍不住笑场，又继续牵著手往前走去，满满粉红泡泡让粉丝直呼「太配了」。 同框画面一曝光，演艺圈同事纷纷留言「哎一古」、「哎呀我的天」惊叹，网友也涌入祝福「恭喜」、「超级登对」。



除了影片，两人也陆续上传多张在同个景点拍摄的旅游照，完全没在避讳，等於直接官宣交往ing。



奇熙贤於2015年以DIA队长兼主Rapper出道，凭著扎实饶舌功力圈粉无数。 2016年更杀进选秀节目《Produce 101》第一季，最终拿下第19名，虽然无缘以限定女团IOI出道，但表现仍令人印象深刻。 可惜DIA解散后，她近年并未继续当艺人，而是转往经纪公司「All My AnecDotes」担任一般职员，回归平凡生活。



至於男友李相允，则是拥有暖男外貌的抢手模特儿。 去年他还曾参加Channel A恋爱实境秀《Heart Pairing》，让不少观众留下深刻印象。 如今相差2岁的姊弟恋正式公开，也让外界看好这对高颜值情侣，纷纷敲碗多放闪。



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