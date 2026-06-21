孙艺真晒海岛度假照「甜蜜熊抱」玄彬！惊见欧巴「太平洋宽肩」又变壮，3岁儿子暴风抽高超吸睛

南韩演艺圈的「神仙夫妻档」玄彬与孙艺真，自 2022 年举办世纪婚礼后，生活一向低调美满。 没想到，孙艺真今日在个人 IG 大方po出多张「蜜月级」的家族旅游照，不仅罕见让快 3 岁的宝贝儿子出镜，更久违地po出与老公的高甜双人照，紧贴在玄彬怀里开怀大笑的模样闪瞎全网。

孙艺真在 IG 兴奋写下「旅行第 4 天」，并大方上传多张度假美照。 照片里，孙艺真以一片蔚蓝清澈的大海为背景，享受著无比惬意的悠闲时光。 她戴著时髦的墨镜、对著镜头绽放招牌的灿烂笑容，全身散发著沉浸在幸福假期中的放松与优雅。



不过，最让粉丝尖叫的绝对是这组夕阳下的双人照！孙艺真温柔地依偎在玄彬厚实、充满安全感的怀里，脸上满是藏不住的小女人甜笑，而好一阵子没露面的玄彬似乎「又变壮了」！夫妻俩结婚多年依旧像热恋中的情侣，简直是「迫降CP」粉的最强售后。



此外，孙艺真也大方公开了与同行友人们的温馨大合照，照片中玄彬与宝贝儿子「小甜豆」的身影也罕见同框现身！虽然妈妈贴心地用贴图遮住了正脸，但眼尖的网友们依然发现，不知不觉中，3岁的「小甜豆」已经「暴风抽高」长大了不少，超萌的身影瞬间成为全场焦点。



孙艺真与玄彬因合作电影《极智对决》及现象级韩剧《爱的迫降》擦出爱火，於 2022 年 3 月举办婚礼、同年 11 月顺利迎来一子，动向一直备受关注。

接下来，两位巨星也将全面回归演艺事业，开启霸屏模式：孙艺真主演的全新 Netflix 重磅影集《挑情丑闻》即将与观众见面; 玄彬则将携手 Disney+ 原创大剧《韩国制造》第二季回归，继续用顶级颜值与硬核演技再度征服观众！



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