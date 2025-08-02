K-POP时隔13年再夺英国榜首！《K-POP猎魔女团》热门单曲〈GOLDEN〉接棒鸟叔PSY〈江南Style〉创新纪录

时隔13年，终於有第二首K-POP歌曲登上英国官方单曲榜「TOP 100」冠军！根据当地时间1日公布的最新排行榜，Netflix动画电影《K-POP猎魔女团》原声带歌曲〈GOLDEN〉比前一周上升了3位，在发行第6周成功登上单曲榜首位。

英国官方单曲榜（Official Charts ）与美国告示牌（Billboard）并列为全球两大权威音乐排行榜，昨日以「K-POP猎魔女团称霸！HUNTR/X《Golden》成为13年来首支登顶的K-pop单曲」为题进行了专题报导，称不仅《Golden》跃升单曲榜冠军，《K-POP猎魔女团》原声带也已连续六周位居官方合辑榜首：「K-POP艺人上一次登上英国官方单曲榜冠军是在 2012 年，当时PSY的〈江南Style〉创下历史，成为英国首支K-pop冠军单曲。」



动画电影原声带歌曲登顶该榜单，是自2022年《魔法满屋》中的〈We Don't Talk About Bruno〉之后，相隔三年的纪录。

《K-POP猎魔女团》讲述K-POP女团HUNTR/X击退恶灵、用音乐守护世界的故事，由美国索尼动画部制作。 〈GOLDEN〉是电影中虚构女团HUNTR/X的代表歌曲，由SM娱乐前练习生出身的作曲家EJAE、韩裔美籍歌手Audrey Nuna与Rei Ami演唱。 知名K-POP制作公司THEBLACKLABEL的Teddy与24等参与作曲，歌词中含有如「永远无法破碎」等韩语内容。



这首歌因为朗朗上口的旋律与高亢有力的高音，获得乐迷一致好评，迅速成为今夏旺季的最大热门歌曲，6月底首次以第93名进入英国「TOP 100」，之后随著电影热映，排名一路飙升，最终登上冠军宝座。除了在英国夺冠，〈GOLDEN〉也拿下韩国音源平台Melon「TOP 100」榜单冠军，美国告示牌主单曲榜「Hot 100」也达到第2名的佳绩。

英国官方榜首席执行官Martin Talbot表示：「自2012年10月PSY的〈江南Style〉首次成为英国排名第一的韩国流行音乐歌曲以来，已经过去了 13 年。 这一周，是风靡全球的韩国流行音乐的又一个里程碑时刻。」



除了〈GOLDEN〉之外，《K-POP猎魔女团》原声带中，〈Your Idol〉名列第10名，〈Soda Pop〉第11名，由女团TWICE成员定延、志效、彩瑛演唱的〈TAKEDOWN〉则位居第63名。



此外，BLACKPINK的新歌〈JUMP〉本周下滑5位至第36名，成员ROSÉ的〈APT.〉则下降4位至第44名。 TWICE的〈STRATEGY〉重新进入榜单，排名第85名。

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