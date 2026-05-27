荒唐！MBC误把Stray Kids铉辰童年照当成命案受害者，被粉丝抓包急道歉

MBC Every 1的犯罪评论秀《Hidden Eye》制作团队这下真的糗大了！去年播出的一集节目中-132 本来应该要秀出杀人案被害者的童年照片，结果画面竟然放成Stray Kids成员铉辰的儿时照，离谱失误直到最近才被眼尖粉丝抓包。

出事的集数是去年12月8日播出的「Live Issue：耶诞杀人案」特辑，内容讲的是2024年12月25日在庆尚南道泗川发生的惨案。 一名17岁少年第一次见到16岁女学生就持刀杀害对方，加害者后来被判少年法最高刑期20年，外加20年电子脚镣。



就在节目介绍被害女学生生前的模样时，画面上出现了一张小时候的照片。 但这张照片根本不是被害者，而是Stray Kids铉辰的幼年时期！这个错误一直没被发现，直到约5个月后的5月25日，才被一位粉丝在X上抓包。 粉丝直接开呛：「我正在看《Hidden Eye》，干嘛拿铉辰的照片假装是命案受害者？」这则贴文迅速在粉丝间疯传，大家纷纷要求制作单位出面更正。



‘히든아이’ 프로그램에사건 피해자 사진으로 현진이 아기 사진을 사용했습니다



mbc 홈페이지 들어가서 1:1문의를 남기거나

(hiddeneye_jebo@daum.net) 제작진 쪽에 메일 남겨주세요



https://t.co/ckMcysVzJt pic.twitter.com/NtxH5ToF6L — Hyunjin 현진 Central (@HHJCentral) May 25, 2026

面对争议，制作团队向部份粉丝解释说：「为了制作节目，我们使用了被害者生前用过的装置里储存的照片，过程中不小心把Stray Kids铉辰的童年照误认成被害者的照片，所以放错了。」他们也表示，确认事实后已经马上把该集节目跟YouTube片段设为非公开，OTT平台上的重播服务也会尽快修正或下架。

制作团队除了再三向铉辰、粉丝以及观众道歉之外，也承诺未来会更严格审查资料，绝对不会再发生这种离谱的错误。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻