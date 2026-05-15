郑敬淏×全余贇新剧《不惑罗曼史》离婚、荷尔蒙、营养剂全都聊！专属「成人系的浪漫喜剧」超有共鸣

演员郑敬淏、全余贇、崔代勋与姜末今确定出演《不惑罗曼史》，将携手打造一部连早已枯萎的恋爱细胞都会再次悸动的「脸红红成人系浪漫喜剧」！！

ENA新剧《不惑罗曼史》讲述一位罹患早发性更年期的明星主播罗以俊（郑敬淏 饰），与原本是死对头的「B级感性」编剧徐海伦（全余贇 饰），为了拯救收视率垫底的节目，在过程中重新唤醒彼此沉睡已久的恋爱细胞的浪漫喜剧。



故事描绘一群到了看到谁心跳加速就怀疑自己是不是心律不整、坐下起身骨头就喀喀作响、见面聊天内容变成营养补给品（保健食品）话题的年纪，却直到现在都还没真正体会过人生与恋爱滋味的男女们，迟来地陷入更加浓烈的成人爱情故事。

而「郑敬淏、全余贇、崔代勋、姜末今」这群光听名字就令人信赖的实力派演员，也将化身令彼此怦然心动的情侣，展现最真实的成人恋爱。

▼郑敬淏饰演YCB新闻局王牌主播「罗以俊」，创下YCB史上最年轻主播纪录、一路顺风顺水的他，却因早发性更年期症候群迎来人生最大危机。他在直播时情绪失控、无法调节体温，最终甚至收到被撤下主播台的通知。之后，他半推半就接下收视率倒数第一的时事节目，并遇见看起来毫无教养气质可言的节目作家徐海伦。



▼全余贇饰演追逐煽情题材与收视率的「B级感性」编剧「徐海伦」，她是在各大电视台新闻局打滚超过10年的老鸟，只要能提升收视率，即使是八卦性新闻也毫不避讳，因此被称为「B级感性作家」。但她其实非常讲义气，始终肩负照顾后辈的责任感。然而，原本就已经够混乱的日常，却因突然出现的「菁英主播」罗以俊而变得更加鸡飞狗跳。



两位演员将演绎一段即使比起悸动，更先担心健康与身体状况，却仍因重新苏醒的恋爱细胞而深深著迷的成人恋爱故事。

另一方面，崔代勋与姜末今则将饰演曾离过婚的「离婚人士CP」，进一步提升40代恋爱的真实感。

▼崔代勋饰演YCB新闻局采访记者「池韩秀」，虽然梦想成为像挚友罗以俊那样的主播，但因致命发音问题屡屡受挫。曾因太忠於爱情与感情而导致第一次婚姻失败，内心留下被抛弃的伤痕，但依旧怀抱浪漫情怀。



▼姜末今则饰演与徐海伦一样讲义气、被她视如亲姐姐的电视编剧「许美恩」。她拥有与众不同的喜好，比起花美男，更偏爱像仆人「石头」或粗犷型的男人。



原本生活平淡无波的池韩秀，在遇见完全符合自己理想型「石头男」形象的许美恩后，展开另一段令人心动的恋情，而两人都有离婚经历这个共同点，也让他们迅速拉近距离。

制作组表示：「目前已开始首次剧本排练，即将正式投入拍摄。郑敬淏与全余贇、崔代勋与姜末今这兼具票房与演技的组合，预计将把成人恋爱的浓烈魅力烹调到超乎期待的程度。明年上半年，我们将带来一部不同於青春爱情剧、令人无法抗拒的浪漫喜剧。」

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《不惑罗曼史》由曾打造《代理公司》成功热潮、精准掌握观众需求的李昌民导演执导，并由擅长描写写实成人恋爱、兼具笑点与共鸣的新锐编剧李蕊合作打造。该剧将於2027年上半年在ENA播出，并透过Genie TV公开。

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