李宰旭×辛睿恩的医疗恋爱剧来了！《死守医生》6月开播，展开命运般的救赎之恋

ENA 全新月火剧《死守医生》近日公开了演员的台词排练照，由李宰旭（李宰煜）、辛睿恩、洪民基、李秀敬、金昀佑等人出演。

《死守医生》改编自网漫，讲述被派遣到偏远岛屿「偏东岛」的公卫医师，以及一名充满秘密的护士，在拯救他人的过程中学会爱与成长的故事。



剧组近期进行了剧本排练。李宰旭饰演被派往「偏东岛」的公卫医师「都智义」，因为有海洋创伤而排斥岛屿，却在过程中逐渐产生变化。他细腻呈现角色的情感层次，来回於多样面貌之间，从充满戒备、内心孤立的状态，到遇见「陆夏莉」后的成长与改变，都诠释得相当有说服力。



辛睿恩则饰演来自大学医院的护士「陆夏莉」。她是个无法忽视需要帮助之人的角色，带著他人不知的秘密回到偏东岛。她立体展现出夏莉复杂多变的情绪，在与略显不安的智义产生交集后，面对人生两难的处境，带来极具感染力的演出。



此外，洪民基饰演菁英公卫医师「玄治延」，李秀敬饰演偏东岛在地护士「严正宣」，金昀佑则饰演韩医科公卫医师「龙主天」。

制作团队表示：「《死守医生》讲述在孤立岛屿相遇的人们，透过彼此疗愈伤痛，并成长为真正的医疗人员与完整个体的故事。」并希望观众给予高度关注与支持，「将以青春演员之间温暖的友情与爱情化学反应，带来轻松又疗愈的感动。」

另一方面，《死守医生》将於6月1日晚间10点在ENA首播，韩网也可透过KT Genie TV与Disney+收看。

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