金多美重回「无辜杀手」赛道！新剧《顺从的杀手》搭档李清娥、赵雅兰，上演 80 年代「贤妻良母」觉醒复仇录

韩剧迷准备好了吗？ 「怪物新人」出身的 金多美 终於要回归她最强的「杀手」领域！据韩媒消息，金多美将联手「知性腹肌女神」李清娥及大势新人 赵雅兰，出演由《虽然不是英雄》编剧执笔的新剧 《顺从的杀手》。 这部被定位为「清纯可怜黑色喜剧」的新作，光看人设就让人倍感期待！

温室小花变身「天才刺客」？ 反差设定超带感

故事舞台背景设定在 1970 至 1980 年代，讲述一名原本将「贤妻良母」视为终生志业、如温室花朵般的端庄女子，为了在温室外的世界生存而意外踏入职场。 她曾经是听话的乖女儿、百依百顺的妻子，在一间鼓励女性参与社会的诡异公司中，意外发现自己拥有「杀人於无声无息、不留任何痕迹」的恐怖天赋。

金多美再现「魔女」反差！李清娥帅出新高度

金多美 饰女主角「高达粉」（暂译），曾是一名顺从的妻子，离婚后为了夺回抚女儿养权，愤而投身诡异的就业前线。



金多美在首部主演电影《魔女首部曲：诞生》里顶著一张无辜娃娃脸大开杀戒，身手干脆俐落、反差感十足，至今仍是韩影史上令人印象深刻的经典角色之一。 这部剧是她在《百次的回忆》后的回归之作，也是继《魔女》后睽违许久再次展现「猎杀者」的身姿。



李清娥饰演代号「李小姐」的「李华罗」（暂译），将以俐落极短发、无彩色西装亮相，展现冷酷干练的一面。 为了成为业界顶尖，她将身心磨练得无比坚韧，拒绝任何软弱的爱情。



李清娥常年保持6块腹肌的健美身材，今年初在剧集《荣耀：她们的法庭》里饰演精通武术的火爆律师「黄贤珍」，知性职场形象是不少韩女的憧憬榜样。



赵雅兰（赵慧娟）饰演代号「桂小姐」的「桂淑姬」（暂译）。 她是天生的打架好手，个性火爆、有话直说，看不顺眼就动手，人送外号「斗鸡」。 她是个麻烦制造者，曾为正义而战却落得孤身一人。



赵慧娟2016年作为女团gugudan成员出道，2023年将艺名改为赵雅兰并转型演员，先后参与了《车贞淑医生》、《走到月亮为止》、《FIGHTING！女孩们》等多部影视作品，演技不断提升，这次与两位大前辈合作，表现令人期待。



除了演员阵容华丽，该剧由《虽然不是英雄》编剧 朱和美 与《神探具景伊》、《我们的电影》导演 李正钦 共同打造。 导演擅长处理非典型英雄题材与独特的视觉美学，这次如何呈现 80 年代的杀手世界，已引发剧迷热烈讨论。

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