金多美重回「無辜殺手」賽道！新劇《順從的殺手》搭檔李清娥、趙雅蘭，上演 80 年代「賢妻良母」覺醒復仇錄

韓劇迷準備好了嗎？ 「怪物新人」出身的 金多美 終於要回歸她最強的「殺手」領域！據韓媒消息，金多美將聯手「知性腹肌女神」李清娥及大勢新人 趙雅蘭，出演由《雖然不是英雄》編劇執筆的新劇 《順從的殺手》。 這部被定位為「清純可憐黑色喜劇」的新作，光看人設就讓人倍感期待！

溫室小花變身「天才刺客」？ 反差設定超帶感

故事舞台背景設定在 1970 至 1980 年代，講述一名原本將「賢妻良母」視為終生志業、如溫室花朵般的端莊女子，為了在溫室外的世界生存而意外踏入職場。 她曾經是聽話的乖女兒、百依百順的妻子，在一間鼓勵女性參與社會的詭異公司中，意外發現自己擁有「殺人於無聲無息、不留任何痕跡」的恐怖天賦。

金多美再現「魔女」反差！李清娥帥出新高度

金多美 飾女主角「高達粉」（暫譯），曾是一名順從的妻子，離婚後為了奪回撫女兒養權，憤而投身詭異的就業前線。



金多美在首部主演電影《魔女首部曲：誕生》裡頂著一張無辜娃娃臉大開殺戒，身手幹脆俐落、反差感十足，至今仍是韓影史上令人印象深刻的經典角色之一。 這部劇是她在《百次的回憶》後的回歸之作，也是繼《魔女》後睽違許久再次展現「獵殺者」的身姿。



李清娥飾演代號「李小姐」的「李華羅」（暫譯），將以俐落極短髮、無彩色西裝亮相，展現冷酷幹練的一面。 為了成為業界頂尖，她將身心磨練得無比堅韌，拒絕任何軟弱的愛情。



李清娥常年保持6塊腹肌的健美身材，今年初在劇集《榮耀：她們的法庭》裡飾演精通武術的火爆律師「黃賢珍」，知性職場形象是不少韓女的憧憬榜樣。



趙雅蘭（趙慧娟）飾演代號「桂小姐」的「桂淑姬」（暫譯）。 她是天生的打架好手，個性火爆、有話直說，看不順眼就動手，人送外號「鬥雞」。 她是個麻煩製造者，曾為正義而戰卻落得孤身一人。



趙慧娟2016年作為女團gugudan成員出道，2023年將藝名改為趙雅蘭並轉型演員，先後參與了《車貞淑醫生》、《走到月亮為止》、《FIGHTING！女孩們》等多部影視作品，演技不斷提升，這次與兩位大前輩合作，表現令人期待。



除了演員陣容華麗，該劇由《雖然不是英雄》編劇 朱和美 與《神探具景伊》、《我們的電影》導演 李正欽 共同打造。 導演擅長處理非典型英雄題材與獨特的視覺美學，這次如何呈現 80 年代的殺手世界，已引發劇迷熱烈討論。

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