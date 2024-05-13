《Wonderland》超梦幻阵容「汤唯&孔刘」同框剧照！汤唯称赞与孔刘毫无语言障碍，沟通拍摄很顺利愉快～

猜猜他们用哪个语言沟通？中文、韩文、英文、其他～

人气演员孔刘特别出演了话题电影《Wonderland》（仙境），在其中变身为 AI 人工智慧。

《Wonderland》以透过人工智慧复活死者的视讯通话服务「Wonderland」为题材，讲述了与所爱之人再次相遇的故事。主演有汤唯、秀智、朴宝剑、郑裕美、崔宇植等实力派亮相，获得了相当大的关注度。

▼预告：



官方率先公开了汤唯与孔刘同框的宣传照，戏里孔刘饰演「成俊」一角，也是他首次与汤唯合作。 成俊是人工智慧，在一边观察著白莉（汤唯 饰）的情绪变化，一边继续与规划者沟通，白莉是一位在「Wonderland」服务中担任考古学家的人工智慧。



金泰勇导演因与孔刘的会面而受到启发，创作了成俊这个角色，他表示：「作为一个扮演AI管理角色、有时又像是朋友一样，没见过像孔刘这样冷静和温暖并存的演员。」



一起工作的汤唯说：「感谢孔刘的英语能力，我没有感到任何语言障碍。 拍摄时真的很开心，就像是兄弟相处一般。」表达了与对方互动亲切自然的感受，这对同龄演员之间的化学反应也让大家更加期待。



电影《Wonderland》预计在6月5日上映。



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