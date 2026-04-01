《尸杀列车》卖座导演延尚昊全新丧尸惊悚力作 灾难特技巨献《尸杀禁区》5月28日上映 杀入康城影展「午夜展映」单元

备受全球影迷期待的韩国灾难特技巨献《尸杀禁区》（Colony），宣布将於2026年5月28日紧贴韩国上映，香港观众即将可感受这部密闭空间极限生存惊悚大作！电影由香港史上最卖座韩片《尸杀列车》名导延尚昊执导，《尸战朝鲜：雅信传》影后全智贤、 《操控游戏》池昌旭、具教焕、高洙、申铉彬、金信禄等华丽阵容参演。

导演延尚昊延续《尸速列车》的紧张节奏与人性寓意，配搭全新世界观包括密闭空间设定及变异感染物种，其中丧尸更比从前升级，拥有不输人类的大脑，带来更压迫的视觉与心理冲击，预计将再次掀起韩国丧尸片热潮！延尚昊导演表示：「这部电影不只是单纯的丧尸追逐，而是探讨在彻底封锁下，人类如何重新定义『生存』。」

而《尸》片未上映已先声夺人，电影晋身本届康城影展「午夜展映」单元，其中传媒焦点落在韩国影坛天后全智贤将为这部电影踏上康城影展红地毯的重要时刻。至於全智贤在电影中，饰演生物科技专家兼幸存者领袖世正，性格冷静又机智，更罕有地挑战大量高强度动作戏。今次是全智贤继《复国者联盟》后，相隔11年再拍电影，早前出席电影宣传时坦言：「好久没拍电影，太激动了！我作为导演延尚昊的忠实粉丝，可以参演导演的作品来跟大家见面，深感荣幸！加上又能够与优秀的演员合作，故毫不犹豫地选择接拍。」而延尚昊则表示一直留意全智贤的演技，对其《我的野蛮女友》到《复国者联盟》的多变风格尤其深刻，故今回合作悉心将全智贤以往作品的多样性浓缩於角色当中。

至於早前被导演延尚昊激赞既有颜值又认真努力的男神池昌旭，在片中饰演一位负责大楼保安工作的重要角色，不单只要保护其他幸存者，更需在危机四伏的环境中协助众人逃命，动作戏份吃重，展现出敏捷身手与坚毅气质。而池昌旭与全智贤在片中有大量同框对手戏，更携手对抗丧尸，叫人期待。

电影故事讲述生物科技教授世正（全智贤 饰）一次参与学术会议，却意外陷入丧尸病毒爆发，全幢大楼须紧急封锁。世正与一众生还者於疫厦内困兽斗，各人斗智斗力，务求搏得一线生机。怎料道高一尺，魔高一丈，丧尸进化集结成军，共享感知智慧持续升级，竟能识穿人类求生的「诡计」。究竟世正与生还者如何智破丧尸，阻止这场威胁人类的浩劫？

《尸杀禁区》（Colony）

导演：延尚昊

片长：TBC

演员：全智贤、池昌旭、具教焕

语言：韩语（中文、英文字幕）

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