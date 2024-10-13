宋枝恩&朴维感动完婚！Secret、Rainbow、《全干视》班底、安内相、金伦奭等祝福

女团Secret出身演员宋枝恩9日与身障YouTuber朴维（另译朴伟）完婚，虽然「Secret前队友韩善伙未出席」引发网友热议，成员间不合传闻再次浮出水面，不过仍可看到宋枝恩收到其他圈内好友祝福。婚礼幕后花絮也在昨（12）日公开。

Secret目前仅全烋星、郑河娜与宋枝恩仍密切联络、保有好姐妹情谊，婚礼前宋枝恩便带著朴维见两人，四人相谈甚欢。全烋星、郑河娜当然没缺席，和Secret同期出道的女团Rainbow成员卢乙、郑允慧与金智淑也参加。

▼前排金智淑、郑河娜、郑允慧、卢乙，后排全烋星



另外还有演员郑侑敏、南宝拉、裴允京、文知茵、吴荷妮，谐星金基里，歌手朴弼奎（박필규）、元赫（원혁），模特儿朴素允（박소윤），主播李庭旻、YouTuber「韩国奶奶」朴茉莱、独臂YouTuber金娜允……等等。宋枝恩和朴维近期热络参与的综艺节目《全知干预视角》主持人与班底宋恩伊、全炫茂与李英子及崔江姬亦出席。婚礼祝歌则由白智荣及洪艾萨克（Hong Isaac，홍이삭）献唱



백지영님 축가 촬영하는 홍이삭 ㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/B0QTg581ep — 햄치즈 (@toast_for_isaac) October 10, 2024

주섬주섬 찰칵 :) 위지은쀼 브이

홍이삭 셀카 귀하다

웃긴오빠여써...... pic.twitter.com/AAaoythgUK — 나무 (@isacnamu) October 10, 2024

从友人拍摄的画面可见，婚礼过程中宋枝恩与朴维不时落下泪水，尤其是讲述誓词程序，令人动容。朴维YouTube频道昨公开长达44分钟婚礼幕后花絮，原来全炫茂担任婚礼主持人，朴维从宋枝恩进场就开始哭了，宋枝恩跟著泪流，在朴维弟弟献上祝福词谈到朴维下半身瘫痪，三个人更哭到不行。白智荣与洪艾萨克祝歌表演亦收录，歌手Bumkey、基督教歌手昭享、HADASH MUSIC与Bumkey也带来演出。



花絮尾声还有宾客们影像祝福，尹昭熙、李己雨、Sleepy、辛爱罗、安内相、洪京民、金伦奭……星光熠熠诚挚为新人祝福。



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