《换乘恋爱》首对夫妻诞生！周辉＆敏英复合5年终於修成正果，纽约浪漫求婚曝光＆12月结婚

恭喜恭喜！出演《换乘恋爱》的情侣高敏英、李周辉宣布结婚，两人将於12月5日举行婚礼。

高敏英20日在 IG 分享了喜讯，写道：「有个消息想和大家分享，所以写了这篇长文……我结婚了！」同时附上影片，画面中两人在美国纽约进行写真拍摄时，李周辉单膝下跪，把戒指递给高敏英。



高敏英回忆道：「我曾写过，他是唯一让我后悔分手的男人。想不到现在又要介绍给大家，真的有点害羞。」她接著说：「现在我要介绍他为『我决定要一起走一辈子的人』。」她分享两人的故事：「我们二十出头时相遇，当时我还说过梦想是要在寒冬的纽约过生活。如今三十岁的那一年，我们真的去了那里，也在那里收到了求婚。」

她回顾五年的恋情：「前两年像青涩的初恋一样幸福；接下来两年，我们发现彼此差异很大，常常硬凑在一起，也留下一些伤痕。但最后一年，我们彼此珍惜与相爱的感觉，真的无法用言语形容。」最后，她说：「我们就这样自然而然地开始思考未来。会好好过日子。即便接下来的日子会有些陌生，我也会小心翼翼、努力去经营。」



高敏英与李周辉曾在2021年参加《换乘恋爱》第1季，透过最终选择成功复合，也成为节目中第一对走向婚姻的情侣。



网友看到喜讯后纷纷送上祝福，留言写道：「周辉求婚的时候哭了呜呜呜呜」、「实际结婚后确实能感受到真诚」、「真的好浪漫啊」、「是《换乘》上唯一喜欢的情侣！居然还结婚了，希望你们幸福」、「大发！我的《换乘》情侣 PICK 结婚了」、「感觉会过得很好，祝贺祝贺」、「周辉真了不起，怎么能始终如一地相爱呢」等等。



