朴信惠x高庚杓x河允景共谱复古职场新剧《Miss卧底老板》2026年初开播

由朴信惠、高庚杓、河允景共同演出的tvN新电视剧作品《Miss卧底老板》阵容卡司确认公开，时间背景订在1990年代，当时只知道工作的30多岁菁英证券监督院督导官洪金宝，为了调查怪异资金流向，而伪装成20岁高中毕业的证卷公司女职员就业，而展开一连串意外的故事，预计於2026年初公开。

朴信惠将饰演伪装成高中女生前往证券公司上班的菁英督导官洪金宝一角，原本是一个眼中只有工作的职员，一下转换身份为青春女学生，往返於差异相当大的两者之间，将以喜剧方式展开追查的过程故事。朴信惠透过上一部作品《来自地狱的法官》尝试演技变身，获得许多观众们好评，本次是否将再添新的人生角色？



高庚杓则演出相信「只有数字不说谎」的天才经营顾问，韩民证券的新任代表沈正宇一角。只要是为了达到目标就能够不择手段，他在汝矣岛遇见了被称作是「非正式冷美男」的洪金宝，将展开一想不到的复杂情节。曾演出《没有秘密》《月水金火木土》等电视剧集，以沉稳的演技实力与充满魅力的个性广受观众喜爱的高庚杓，本次设定以证券家为背景，担任本剧的重点人物。



河允景则饰演在韩民证券秘书室担任社长专任秘书，并且同时是伪装就业的洪金宝所居住宿舍301号的大姊高福熙一角。福熙在无色的汝矣岛穿上了华丽韩服，并以自己独特的必胜秘诀在秘书室生存，是一个相当可爱傲娇的角色。透过之前作品《金生也请多指教》《奇怪的律师禹英禑》等作品让观众们对河允景印象深刻，本次也将以崭新的面貌跟观众们见面。



新作《Miss卧底老板》将集合以上多位演技派演员，以及优秀幕后制作团队，将呈现复古年代的办公室喜剧，请大家继续期待。

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