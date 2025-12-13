《请回答1988》10周年综艺双门洞家全体出动！最后登场的是珍珠？金善映和高庚杓都哭了！

《请回答1988》竟然已经播出10年了！光是看这个预告就想哭了 ㅠㅠㅠㅠ

即将在19日首播的《请回答1988 10周年》是讲述电视剧《请回答1988》成员们爲迎接10周年而展开2天1夜旅行的综艺。成东镒、李日花、罗美兰、金成均、崔武成、金善映、刘宰明、柳惠英、惠利、朴宝剑、高庚杓、朴宝剑、安宰弘、李东辉、崔盛元、李敏芝出演，而柳俊烈也有和家人一起录制。



11日公开的预告中，包含回到1988年那个时期的双门洞5个家庭出游的现场，看到他们穿著当时角色的衣服登场，马上唤起当年追剧回忆啊！他们前往江原道大海，依一起聊天、吃饭、玩游戏，气氛看起来超级好！



这也是双门洞家族时隔10年再次见面，刘宰明发表感想说：「岁月过了10年，但感觉好像才过了2～3年，彷佛就在昨天。」成东镒也说：「真的是无法忘记的电视剧！所以大家才这样聚在一起，不曾改变过！」节目尾声还有一个人登场，所有人都大吃一惊，金善映以温暖的视线看著他，最后他、高庚杓和惠利都哭了，有不少观众都猜测这位特别嘉宾是饰演「珍珠」的金雪！



预告公开后，网友纷纷留言表示：「这么多的演员能在这10年里没有发生重大事故，依然活跃地活动，真的很了不起」、「最后是忙内珍珠啊！珍珠也长大了」、「电视剧结束10年后还能这样聚在一起真是了不起啊」、「朴宝剑在这里完全是崔泽啊！太可爱了」、「演员们大部分都没有太大的空白期，配合行程也不是件容易的事情」、「看到哭了！已经过了10年了啊」、「崔盛元健康回归，真的很开心」、「《请回答1988》真的是传说..传奇电视剧...」、「真的过了10年！也是我的人生电视剧ㅜㅜ」等等。

而《请回答1988 10周年》将在12月19日播出，香港观众可於 Viu 收看哦！

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻